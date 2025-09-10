Tentato femminicidio a Marostica, barista accoltellata dall'ex marito: l'intervento eroico di una cliente

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una donna è stata aggredita dall’ex marito nel bar in cui lavorava. È accaduto a Marostica, dove l’ex violento, già denunciato e con una condanna alle spalle, ha ferito la 42enne con diverse coltellate. Il tentato femminicidio è stato sventato dall’intervento di una donna, mentre 30 uomini sono rimasti a guardare.

Tentato femminicidio a Marostica

Sabato sera verso le 22:30, l’ex marito di Ferdinanda ha deciso di aggredirla. La donna si trovava a lavoro, stava contando l’incasso della giornata, quando ha visto arrivare l’ex marito. Più volte denunciato e già con una condanna e i domiciliari alle spalle, l’uomo non ha tentennato.

Ha estratto una lunga lama, di circa 14 cm, e con questa ha aggredito l’ex moglie. Lei si è difesa e ha cercato di fuggire nella sala dove erano presenti altri clienti: almeno 30 uomini intenti a giocare alle slot e una cliente.

video Mediaset Le ferite di Ferdinanda dopo l’aggressione

Solo grazie all’intervento di Roberta, che si è messa fisicamente tra l’aggressore e Ferdinanda, non si è consumato l’ennesimo caso di femminicidio in Italia.

Le parole di Ferdinanda: chi è Roberta

A raccontare l’accaduto è proprio Ferdinanda. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni di salute appaiono buone. Tanto che dopo pochi giorni è stata intervistata e ha potuto ricostruire con chiarezza quanto accaduto sabato sera.

La donna appare ferita in volto, dove è stata raggiunta dalla lama, e sulle braccia. Durante la ricostruzione di fronte alla giornalista si emoziona nel ricordare l’intervento della cliente Roberta, che si è fatta avanti per aiutarla.

“Roberta ha tentato di proteggermi, mi ha messo dietro di lei, mi ha fatto nascondere tra le macchine. Si è messa lei davanti”. Anche la cliente è stata minacciata, la 42enne ricorda le parole dell’uomo: “Levati o ammazzo anche te”. Roberta ha cercato di calmare l’uomo parlando con lui.

Più di 10 anni di violenza e denunce

“Sono più di 10 anni che andavamo avanti così”, dice Ferdinanda. Tante denunce, un arresto e stalking. Secondo la 42enne, l’uomo è ossessionato da lei. “Non si è mai rassegnato alla separazione”.

Sottolinea che non ha mai chiesto soldi all’ex marito, ma solo che la lasciasse in pace. “Mi ha gettato l’acqua delle bollette addosso”, ricorda in un altro passaggio.

Nelle violenze sono stati coinvolti anche i figli, che hanno denunciato il padre. L’uomo è stato arrestato e ha passato un periodo ai domiciliari. Quando è finito il periodo, l’uomo ha ripreso le minacce contro Ferdinanda e i suoi familiari.