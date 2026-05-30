Tentato femminicidio a Misterbianco, aggressione davanti ai figli che chiamano i soccorsi: "L'ha massacrata"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Mentre la 49enne era distesa sul pavimento con il capo insanguinato, la figlia ha contattato il 112 e ha dato l’allarme: “Aiuto, mamma è a terra, papà l’ha massacrata“. L’operatore ha dunque mantenuto il contatto con la ragazza fino all’arrivo dei soccorritori e delle autorità nell’abitazione di Misterbianco (Catania) dove si era appena consumato il tentato femminicidio di fronte ai due figli della coppia.

La figlia ha telefonato al 112

Poche parole pronunciate in stato di choc. È quanto riporta Ansa sul tentato femminicidio di Misterbianco (Catania), dove nella notte tra il 29 e il 30 maggio una donna è stata massacrata di botte dal marito 53enne mentre in casa c’erano anche i figli della coppia.

A dare l’allarme è stata proprio una figlia, che ha chiamato il 112 e ha detto: “Aiuto, mamma è terra, papà l’ha massacrata”. Come anticipato, l’operatore non ha interrotto la comunicazione e ha assistito la ragazza fino all’arrivo delle autorità, che una volta entrate nell’abitazione della frazione di Belsito hanno arrestato l’uomo.

ANSA

Secondo le prime indiscrezioni, infatti, i figli avrebbero assistito all’aggressione della madre, scoppiata per motivi ancora da chiarire. Al loro arrivo, i militari della stazione di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile hanno trovato la 49enne riversa a terra con una profonda ferita al capo, priva di sensi.

Le indagini per ricostruire la dinamica sono ancora in corso. Gli accertamenti sono condotti dalla procuratrice Liliana Todaro e dalla sostituta Valentina Margio, che al 53enne contestano il reato di tentato femminicidio.

Il dramma a Misterbianco

I fatti risalgono alla notte tra il 29 e il 30 maggio. Nel rione di Belsito, frazione di Misterbianco nel Catanese, un 53enne avrebbe massacrato di botte la moglie davanti ai figli, probabilmente al culmine di una violenta lite.

La donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. I carabinieri, una volta giunti presso l’abitazione, hanno messo in sicurezza l’uomo e lo hanno subito arrestato.

Come sta la donna dopo il tentato femminicidio

Ansa scrive che la 49enne presentava gravi lesioni alla testa e che le sue condizioni di salute restano critiche. In questo momento si trova ricoverata in prognosi riservata.

Il Reparto Investigazioni Scientifiche è al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’accaduto e gli investigatori indagano per stabilire le cause che hanno portato alla violenta aggressione.