Tentato femminicidio a Misterbianco vicino Catania, la moglie picchiata brutalmente nella notte: è grave

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tentato femminicidio in provincia di Catania nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio: a Belsito, frazione del comune di Misterbianco, un uomo di 53 anni, al culmine di una lite familiare, ha picchiato brutalmente la moglie 49enne che è successivamente stata trasportata in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro, dove ora è ricoverata con la prognosi riservata. La donna è in condizioni gravi. Il marito è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del nucleo Radiomobile.

Catania, tentato femminicidio a Misterbianco: moglie ricoverata in condizioni gravi

Secondo quanto riportato da LiveSicilia, il 53enne non ha avuto il tempo di fuggire. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente, facendo scattare l’arresto.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’aggressione e per verificare se il pestaggio sia stato un caso isolato oppure se siano avvenuti episodi di violenza familiare anche in precedenza.

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Le prime ricostruzioni: l’uomo ha colpito la donna alla testa

Dalle prime ricostruzioni, il marito avrebbe colpito alla testa la moglie con un corpo contundente al culmine di una lite domestica.

La vittima, che ha riportato un vasto trauma cranico, è ora ricoverata in condizioni di salute considerate gravissime dai medici.

La sezione fasce deboli della Procura del capoluogo etneo, diretta dalla procuratrice aggiunta Liana Todaro, ha aperto un’inchiesta per tentato femminicidio.

Il precedente di inizio aprile

Solamente poche settimane fa, agli inizi di aprile, a Catania si è consumato un episodio simile: allora un 56enne era stato arrestato dopo aver accoltellato la moglie di 51 anni nel quartiere Picanello. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza.

L’uomo era appena uscito dal carcere dove aveva scontato una pena per reati contro il patrimonio.

L’agguato alla moglie è stato portato a termine dopo che la donna aveva manifestato l’intenzione di separarsi.