Tentato femminicidio a Misterbianco vicino Catania, la moglie picchiata brutalmente nella notte: è grave
Tentato femminicidio a Misterbianco in provincia di Catania, marito picchia la moglie: la donna è in condizioni gravi
Tentato femminicidio in provincia di Catania nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio: a Belsito, frazione del comune di Misterbianco, un uomo di 53 anni, al culmine di una lite familiare, ha picchiato brutalmente la moglie 49enne che è successivamente stata trasportata in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro, dove ora è ricoverata con la prognosi riservata. La donna è in condizioni gravi. Il marito è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del nucleo Radiomobile.
- Catania, tentato femminicidio a Misterbianco: moglie ricoverata in condizioni gravi
- Le prime ricostruzioni: l'uomo ha colpito la donna alla testa
- Il precedente di inizio aprile
Catania, tentato femminicidio a Misterbianco: moglie ricoverata in condizioni gravi
Secondo quanto riportato da LiveSicilia, il 53enne non ha avuto il tempo di fuggire. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente, facendo scattare l’arresto.
Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’aggressione e per verificare se il pestaggio sia stato un caso isolato oppure se siano avvenuti episodi di violenza familiare anche in precedenza.
Le prime ricostruzioni: l’uomo ha colpito la donna alla testa
Dalle prime ricostruzioni, il marito avrebbe colpito alla testa la moglie con un corpo contundente al culmine di una lite domestica.
La vittima, che ha riportato un vasto trauma cranico, è ora ricoverata in condizioni di salute considerate gravissime dai medici.
La sezione fasce deboli della Procura del capoluogo etneo, diretta dalla procuratrice aggiunta Liana Todaro, ha aperto un’inchiesta per tentato femminicidio.
Il precedente di inizio aprile
Solamente poche settimane fa, agli inizi di aprile, a Catania si è consumato un episodio simile: allora un 56enne era stato arrestato dopo aver accoltellato la moglie di 51 anni nel quartiere Picanello. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza.
L’uomo era appena uscito dal carcere dove aveva scontato una pena per reati contro il patrimonio.
L’agguato alla moglie è stato portato a termine dopo che la donna aveva manifestato l’intenzione di separarsi.