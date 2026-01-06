Tentato femminicidio a Monfalcone, 76enne accoltella la compagna e si toglie la vita tagliandosi la gola

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tragedia a Monfalcone, in provincia di Gorizia, in uno scenario che si presenta come un possibile tentato femminicidio culminato con il suicidio del presunto responsabile. Un uomo di 76 anni avrebbe tentato di uccidere a coltellate la compagna per poi togliersi la vita. La donna, 63 anni, è stata raggiunta da diversi fendenti. Ora si trova in gravissime condizioni presso l’ospedale di Cattinara.

Tragedia a Monfalcone

Come riporta Il Dolomiti, nella notte tra lunedì 5 gennaio e martedì 6 a Monfalcone (Gorizia), in una abitazione di vicolo Dessenibus, è stata rinvenuta una donna di 63 anni in fin di vita.

La vittima era ancora viva, riversa sul pianerottolo di casa. Secondo una prima ricostruzione riportata da Ansa la donna potrebbe aver raggiunto quel punto della casa mentre fuggiva dal suo aggressore.

La vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cattinara di Trieste, dove è arrivata in condizioni gravissime.

Per il momento non è dato conoscere le dinamiche con cui si è consumata la tragedia.

Il tentato femminicidio e il suicidio

Come anticipato, i fatti si sono consumati nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio. Un uomo di 76 anni ha tentato di uccidere la compagna in un’abitazione di una palazzina di vicolo Dessenibus, a Monfalcone. Numerose sarebbero le coltellate inferte sulla vittima.

I motivi del gesto non sono ancora noti. L’anziano, probabilmente credendo di aver ucciso la donna, ha rivolto l’arma contro di sé procurandosi diverse ferite, fino a infliggersi il taglio mortale alla gola. L’uomo è stato trasportato presso lo stesso nosocomio in cui i sanitari hanno portato la donna, ma il 76enne è morto all’ospedale.

Le indagini

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della Questura di Gorizia. Rai News scrive che a dare l’allarme sarebbe stata una vicina, svegliata intorno all’1 del mattino dalle urla che provenivano dall’esterno.

Uscita sul pianerottolo, la donna ha trovato la vittima riversa sul pavimento che chiedeva aiuto. È stata la vicina, dunque, a comporre il numero unico delle emergenze. Secondo le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti, nessuno avrebbe mai sentito la coppia litigare.