Tentato femminicidio a Muggiò vicino Monza, 31enne accoltellata dall'ex che poi si costituisce ai carabinieri

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una donna di 31 anni è stata accoltellata dall’ex a Muggiò. La vittima dell’aggressione, avvenuta nella sua abitazione del comune del Monzese, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverata per le gravi ferite subite. L’uomo di 43 anni, Sergio Laganà, si trova in caserma dopo essersi consegnato ai carabinieri.

Il tentato femminicidio a Muggiò

Il tentato femminicidio è avvenuto intorno alle 18 di martedì 13 gennaio, all’interno della casa della 31enne in via Europa, nel piccolo centro della provincia di Monza e Brianza.

Stando alle prime ricostruzioni, l’aggressione si sarebbe verificata al culmine di una violenta lite con il compagno da cui si stava separando. La coppia ha un figlio di due anni che, da quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe stato presente nell’abitazione al momento dell’accoltellamento.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Le condizioni della donna

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica per fornire i primi soccorsi alla vittima e trasportarla d’urgenza in ospedale. Alcuni vicini avrebbero visto il bambino piccolo andare via dall’abitazione in braccio ai nonni.

La donna sarebbe al momento ricoverata in prognosi riservata al San Gerardo di Monza, con diverse ferite da armi da taglio, che avrebbero raggiunto anche i polmoni.

La 31enne lavora in un bar nella vicina Desio gestito dalla famiglia, molto conosciuta a Muggiò per l’edicola-cartoleria che hanno posseduto per una decina di anni.

L’ex compagno sarebbe invece impiegato come addetto alle consegne per un gommista di zona.

L’arresto dell’aggressore

Secondo quanto riportato finora, dopo l’accoltellamento Laganà avrebbe tentato la fuga a piedi, prima di tornare sui suoi passi e consegnarsi alla stazione dei carabinieri di Monza, con vestiti e scarpe ancora insanguinati.

Il 43enne è stato condotto al comando della compagnia dei carabinieri di Desio, dove è stato interrogato dagli investigatori e dal pm Nicola Balice per rispondere dell’accusa di tentato femminicidio, rilasciando anche dichiarazioni spontanee.

L’arma del delitto sarebbe stata ritrovata dai militari dell’Arma nell’abitazione dove è avvenuta la violenta aggressione.