Tentato femminicidio a Paduli, datore di lavoro svela la chiamata con Giulia: "Mia moglie l'ha tenuta sveglia"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il datore di lavoro dell’azienda agricola di Paduli, in cui lavora Giulia De Luca, la 45enne ferita a fucilate dall’ex marito, ha raccontato la telefonata ricevuta dalla donna subito dopo il tentato femminicidio. “Al telefono ci chiedeva di aiutarla. Diceva di essere stata ferita nella parte sinistra, mia moglie le parlava per tenerla sveglia e cercava di dirle di tamponare il sangue”, ha detto.

Il tentato femminicidio a Paduli

Giulia De Luca, 45 anni, è stata colpita con tre colpi di fucile dall’ex marito, Valentino Salomone, un vigilante di 38 anni.

La donna è stata ferita nella sua abitazione a Paduli, in provincia di Benevento.

Ricoverata in ospedale in gravi condizioni, non è per fortuna in pericolo di vita.

Il datore di lavoro svela la chiamata con Giulia

Il signor Luciano, datore di lavoro dell’azienda agricola in cui lavora Giulia De Luca, ha raccontato a Dentro la notizia la drammatica chiamata che lui e la moglie hanno ricevuto da Giulia subito dopo il tentato femminicidio.

Sabato Valentino Salomone prima di aggredirla e ferirla a casa sua, aveva cercata Giulia proprio sul posto di lavoro, senza trovarla.

“È arrivata questa chiamata e subito non riuscivamo neanche a capire cosa fosse successo”, ha detto il signor Luciano.

“Mia moglie l’ha tenuta sveglia”

Poi il datore di lavoro ha proseguito: “È stata Giulia a dire ‘venite venite mi ha sparato, sto male aiutatemi. Al telefono ci chiedeva di aiutarla. Diceva di essere stata ferita nella parte sinistra, mia moglie le parlava durante il tragitto per tenerla sveglia e cercava di dirle di tamponare il sangue”, ha aggiunto.

Il datore di lavoro ha detto di aver ricevuto la chiamata mentre era con la moglie: Giulia era appena stata ferita e la sua abitazione distava circa 5 o 6 km da loro.

Luciano e la moglie, che hanno impiegato circa 5 minuti per raggiungere casa di Giulia, sono sempre stati al telefono con lei: “Lei era lucida anche se respirava a fatica, parlava con mia moglie al telefono e aveva molto dolore”.

L’ex marito era a terra, non ha opposto resistenza

“Appena ci ha chiamato siamo corsi subito, noi siamo distanti solo 5 o 6 km dalla sua abitazione e poi sono arrivati i carabinieri“, ha aggiunto l’uomo.

“Il maresciallo ci ha consigliato di non avvicinarci troppo alla casa perché poteva essere pericoloso anche per noi e allora mi sono fermato 100 metri prima”.

Il signor Luciano ha detto di aver visto anche Valentino Salomone, il vigilante di 38 anni che ha sparato a Giulia: “Era fermo a terra, seduto, non ha opposto resistenza quando sono arrivati i carabinieri e l’hanno messo in macchina”.