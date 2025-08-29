Tentato femminicidio a Roccabernarda vicino Crotone, 72enne accoltella l'ex moglie: fermato dai passanti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Avrebbe aggredito l’ex moglie con un coltello sotto gli occhi dei passanti, che sono intervenuti e hanno scongiurato la tragedia. È accaduto a Roccabernarda, in provincia di Crotone. L’uomo, un pensionato di 72 anni, dopo il tentato femminicidio è stato arrestato. Secondo le indiscrezioni la coppia si era separata un anno prima e l’uomo avrebbe più volte tentato di riconciliarsi con la donna.

Tentato femminicidio

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, come scrive Corriere della Calabria, giovedì 28 agosto un uomo di 72 anni avrebbe aggredito l’ex moglie 70enne con un coltello, colpendola con fendenti al collo e alla spalla.

L’episodio ha avuto luogo a Roccabernarda, in provincia di Crotone, davanti agli occhi terrorizzati di alcuni passanti.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Roccabernarda (Crotone) per il tentato femminicidio dell’ex moglie

I passanti lo avrebbero disarmato, immobilizzato e avrebbero chiamato i carabinieri. I militari di Roccasecca sono intervenuti con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Petilia Policastro.

La donna è stata trasportata presso l’ospedale di Cosenza. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma si rivelano necessarie le cure per le ferite prodotte dall’aggressione.

Arrestato un pensionato di Roccabernarda

I carabinieri hanno arrestato il 72enne, un uomo – scrive Calabria Diretta News – risultato già noto alle forze dell’ordine. Sul luogo dell’aggressione sono presenti i militari del Nucleo Investigativo di Crotone.

Le indagini sulla vicenda sono coordinate dal procuratore Domenico Guarascio della Procura di Crotone e condotte dalle squadre dell’Arma di Roccabernarda e Petilia Policastro. L’aggressore, per certificati problemi di salute, si trova ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Crotone nell’attesa della convalida dell’arresto.

Una prima ricostruzione

Secondo una ricostruzione riportata da Crotone News il pensionato avrebbe costretto l’ex moglie a fermare la sua auto, una Fiat Panda. Non è dato sapere se l’aggressore stesse viaggiando sulla stessa auto o se si trovasse per strada. Secondo la testata locale Il Crotonese il 72enne avrebbe speronato l’auto della vittima per costringerla a fermarsi. I fatti si sarebbero consumati in una via del centro cittadino.

Quindi avrebbe iniziato a colpire la vittima con un coltello. I militari fanno sapere che il 72enne non avrebbe tollerato la separazione dalla donna, avvenuta un anno prima per motivi non trapelati.

Recentemente un fatto analogo ha avuto luogo a Pontinia, in provincia di Latina. Il 2 agosto un uomo ha tentato di uccidere la moglie a coltellate mentre si trovava in casa. Dopo l’aggressione si è dato alla fuga. La donna è stata salvata grazie alla prontezza dei vicini, che udite le urla della vittima hanno subito allertato i carabinieri. Sul caso non ci sono aggiornamenti, l’uomo potrebbe essere ancora in fuga.