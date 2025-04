Tentato femminicidio a Torre Annunziata a Napoli, cerca di uccidere moglie a martellate e si suicida a 91 anni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragedia a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove un pensionato di 91 anni si è suicidato dopo aver cercato di uccidere sua moglie a martellate. La donna, 78enne, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Castellammare: ha un trauma cranico ma è vigile. L’uomo invece si è lanciato dal balcone al quinto piano della sua casa, per lui non c’è stato nulla da fare.

Tragedia a Torre Annunziata, Napoli

Tentato femminicidio a Torre Annunziata a Napoli e suicidio di un uomo di 91 anni. È questo il bilancio di una notte tragica nel comune campano.

La donna è in prognosi riservata: ha riportato un trauma cranico ma, come trapelato dalle prime ricostruzioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Nella mappa il luogo della tragedia

Le prime ricostruzioni

I fatti sono avvenuti nella serata di giovedì 24 aprile quando, al Parco Dalmine di Torre Annunziata, in provincia di Napoli e in via Carminiello 9, i carabinieri sono dovuti intervenire dopo l’allarme lanciato dai vicini di casa della coppia.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, 91enne, avrebbe aggredito la propria moglie 78enne colpendola a martellate. Dopo il raptus, si sarebbe gettato dal balcone della sua casa, al quinto piano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione, della compagnia e del gruppo di Torre Annunziata.

Chi era il pensionato che si è suicidato

Il 91enne era un pensionato ed ex operaio dell’ex fabbrica oplontina dismessa: si è tolto la vita dopo avere tentato di assassinare la moglie e dopo averla ferita a colpi di martello.

La donna, 78enne, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. All’arrivo dei sanitari del 118 era ancora viva e, secondo i primi accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita.

Subito scattate le indagini dei carabinieri che dovranno accertare il motivo dell’aggressione e la dinamica dell’accaduto nel Napoletano.