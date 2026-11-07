Tentato femminicidio a Vicenza, barbiere di 35 anni accoltella la compagna e le frattura il cranio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un 35enne di Vicenza è stato arrestato per un tentato femminicidio. Si tratta di un barbiere di nazionalità marocchina che, secondo quanto accertato dalla polizia, avrebbe ferito la compagna con un’arma da taglio e le avrebbe provocato una frattura al cranio. Nel mirino dell’uomo, rintracciato poche ore dopo l’aggressione, sarebbe finita anche la figlia della donna. La vittima dell’aggressione è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Tentato femminicidio a Vicenza, 35enne in manette

Il tentato femminicidio risale alla notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre. I fatti si sono svolti in un appartamento della periferia di Vicenza, dove il 35enne vive insieme alla compagna e alla figlia di quest’ultima.

Forse anche a causa dello stato di alterazione alcolica del barbiere di 35 anni, tra i due è scoppiato un violento litigio durante la notte. Al culmine della discussione, l’uomo ha colpito con almeno 5 fendenti la compagna ferendola alle braccia e in modo grave al volto.

IPA

La vittima è in ospedale in gravi condizioni con un frattura cranica

Durante l’aggressione avvenuta nell’appartamento alla periferia di Vicenza, il 35enne avrebbe anche inseguito la figlia della donna, che è riuscita a mettersi in salvo. La vittima dell’aggressione ha subito anche una frattura del cranio che ha provocato un versamento di liquido.

Attualmente la donna si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza: le sue condizioni sono molto gravi e i medici non hanno sciolto la prognosi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, dopo l’aggressione il 35enne ha raggiunto Castelfranco Veneto in treno e si è rifugiato in una casa.

Ma giovedì mattina è stato rintracciato dagli uomini della Squadra Mobile, che lo hanno immediatamente bloccato.

Tentato femminicidio a Vicenza, la fuga prima dell’arresto

Nell’abitazione in cui si era rifugiato, la polizia ha rinvenuto e sequestrato alcuni elementi ritenuti rilevanti ai fini delle indagini, tra cui un giubbotto ancora macchiato di sangue, presumibilmente indossato al momento dell’aggressione, e il telefono cellulare dell’uomo accusato del tentato femminicidio.

Il barbiere di 35 anni, originario del Marocco, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio aggravato e trasferito in carcere. L’uomo è stato rintracciato anche grazie alla visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno permesso alla polizia di ricostruire i suoi movimenti.

Ora si attende l’udienza di convalida davanti al Gip di Vicenza, chiamato a valutare anche l’eventuale applicazione della custodia cautelare in carcere, in considerazione del rischio di fuga e della possibilità che l’indagato possa commettere nuovamente il reato.