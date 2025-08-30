Tentato femminicidio di Roccabernarda nel Crotonese, il 72enne aveva minacciato anche il figlio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Emergono nuove sfumature sul tentato omicidio di Roccabernarda, nel Crotonese: il 72enne fermato dopo aver accoltellato l’ex moglie avrebbe minacciato anche il figlio con una spranga giorni prima dell’agguato. Inoltre il pensionato in precedenza sarebbe stato denunciato altre volte. In questo momento l’uomo si trova ricoverato presso il reparto di Psichiatria per le sue condizioni di salute, in regime di arresti domiciliari.

Le minacce al figlio

Ad aggiornare sulla vicenda è il Corriere della Calabria. Secondo il quotidiano locale il 72enne arrestato giovedì 28 agosto dopo il tentato femminicidio dell’ex moglie avrebbe, nei giorni precedenti, minacciato il figlio con una spranga.

Alla base dei suoi gesti ci sarebbe l’impossibilità di accettare la separazione dall’ex moglie avvenuta nel 2024.

Ancora, sempre il Corriere della Calabria aggiunge che a carico del pensionato ci sarebbero altre denunce per fatti non ancora documentati.

Ad oggi l’ex moglie, una donna di 70 anni, si trova ricoverata presso l’ospedale di Cosenza e sarebbe fuori pericolo.

Il tentato femminicidio nel Crotonese

I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì 28 agosto. Secondo la ricostruzione delle autorità il 72enne avrebbe speronato l’auto della ex moglie, una Fiat Panda, per poi aggredire la donna con un coltello e colpendola sul braccio e sul collo.

Il pensionato sarebbe stato fermato e immobilizzato da alcuni passanti – due giovani, secondo Calabria 7 – che hanno prontamente avvertito i carabinieri. Sul luogo, una via del centro cittadino di Roccabernarda nel Crotonese, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roccabernarda insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e del Nucleo Radiomobile di Crotone.

La donna, assistita dall’avvocato Chiara Penna, si trova ancora ricoverata presso l’ospedale di Cosenza e sarebbe fuori pericolo. La Procura di Crotone, rappresentata dal procuratore Domenico Guarascio, ha disposto il ricovero del presunto aggressore presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale della città per le sue precarie condizioni di salute.

Come anticipato, il 72enne non era disposto ad accettare la separazione dalla ex moglie, una scelta che la donna avrebbe fatto nel 2024 dopo anni di maltrattamenti, come scrive il Corriere della Calabria.

Le parole del sindaco di Roccabernarda

Sulla pagina Facebook del Comune di Roccabernarda il sindaco, Luigi Foresta, ha commentato la vicenda stringendosi intorno alla vittima alla quale ha indirizzato la sua “piena solidarietà”.

Il primo cittadino ha condannato l'”atto grave e doloroso” che ha scosso la sua comunità ma non ha tralasciato le parole di encomio nei confronti dei due giovani intervenuti per fermare e disarmare il 72enne: “Rivolgiamo un ringraziamento particolare a due nostri giovani che sono intervenuti prontamente, incuranti del pericolo, per fermare questo folle gesto le cui conseguenze sarebbero state ben più gravi”.