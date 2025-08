Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermate e denunciate due donne per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli durante un servizio di prevenzione dei furti in abitazione: la vicenda si è verificata a Bergamo, nella zona della Malpensa. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei controlli intensificati per contrastare i reati contro il patrimonio, particolarmente frequenti nel periodo estivo, quando molte abitazioni restano incustodite per le vacanze.

Controlli mirati per la sicurezza delle abitazioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è inserita in un più ampio piano di prevenzione predisposto per fronteggiare l’aumento dei furti in abitazione che si registra durante l’estate. In questo periodo, infatti, molte famiglie lasciano le proprie case per le ferie, rendendo gli appartamenti più vulnerabili ai ladri. Per questo motivo, la Questura di Bergamo ha rafforzato i servizi di pattugliamento e controllo nelle aree residenziali più esposte.

L’auto sospetta nella zona della Malpensa

Durante uno di questi servizi, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un’autovettura che percorreva ripetutamente le vie Spino e Carnovali, nella zona della Malpensa. A bordo del veicolo vi erano due donne, entrambe di nazionalità italiana e domiciliate in provincia. Il comportamento sospetto delle occupanti, che osservavano con attenzione gli stabili circostanti, ha insospettito i poliziotti, spingendoli a procedere con un controllo approfondito.

Il controllo e la scoperta degli arnesi da scasso

Le verifiche hanno permesso di accertare che le due donne erano già note alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. La perquisizione dell’auto ha portato al rinvenimento di due cacciaviti, guanti da lavoro e altri strumenti idonei all’apertura di serrature, tipicamente utilizzati per commettere furti in appartamento. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro degli oggetti e all’identificazione delle sospette.

Denuncia e provvedimenti di allontanamento

Al termine degli accertamenti, le due donne sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, un reato che prevede sanzioni specifiche per chi viene trovato in possesso di strumenti atti allo scasso senza giustificato motivo. Inoltre, la Divisione Anticrimine della Questura è stata informata per valutare l’adozione di misure preventive, tra cui il possibile allontanamento delle indagate da Bergamo e il divieto di ritorno per un periodo prolungato.

Un segnale di attenzione per la sicurezza dei cittadini

L’episodio conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai furti e nella tutela della sicurezza dei cittadini, soprattutto in un periodo dell’anno in cui il rischio di reati contro il patrimonio aumenta sensibilmente. La tempestività dell’intervento e la professionalità degli agenti hanno permesso di prevenire possibili furti e di sottrarre dal circuito criminale strumenti potenzialmente pericolosi.

Consigli utili per prevenire i furti in abitazione

La Polizia di Stato coglie l’occasione per ricordare alcuni semplici accorgimenti utili a ridurre il rischio di furti durante le vacanze estive: chiudere sempre porte e finestre, evitare di lasciare oggetti di valore in casa, installare sistemi di allarme e chiedere la collaborazione dei vicini per tenere d’occhio l’abitazione. Segnalare tempestivamente movimenti sospetti alle forze dell’ordine può fare la differenza e contribuire a mantenere sicuro il proprio quartiere.

Conclusioni

L’operazione condotta ieri dalla Polizia di Stato rappresenta un esempio concreto di come la prevenzione e il controllo del territorio siano strumenti fondamentali per contrastare i reati predatori. Grazie alla prontezza degli agenti e alla collaborazione tra le diverse articolazioni della Questura, è stato possibile individuare e fermare due persone sospette, impedendo che potessero mettere a segno furti ai danni dei cittadini.

