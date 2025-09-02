Tentato "furto" ai danni di Sinner dopo il match con Bublik agli Us Open, tifoso prova ad aprirgli il borsone

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La partita tra Jannik Sinner e Alexander Bublik negli ottavi di finale degli Us Open ha avuto un epilogo particolare. Dopo aver battuto il tennista kazako, Sinner ha tenuto le interviste di rito in campo. Ma mentre prendeva il borsone, uno spettatore si è avvicinato e ha tentato di aprirlo per prendere qualcosa, fermato solo dagli addetti alla sicurezza.

Cos’è successo dopo il match tra Sinner e Bublik

La scena è stata mostrata in un video pubblicato da un utente su X. Si vede Jannik Sinner che, come di consueto, si accinge a raggiungere gli spogliatoi dopo aver preso il borsone con le racchette.

Come sempre, i tifosi a fine partita si avvicinano ai giocatori che si apprestano a lasciare il campo per chiedere autografi.

Il saluto finale tra Sinner e Bublik dopo la partita dello Us Open

Tentato furto ai danni di Jannik Sinner

Altre volte i tifosi, soprattutto quelli più giovani, chiedono ai giocatori di ricevere un “souvenir”. Un polsino, un asciugamano o una maglia sporca di sudore del proprio idolo possono rendere felice un fan.

Ma questa volta a New York, dove si stanno giocando gli Us Open, un giovane tifoso è andato oltre e ha provato ad aprire la cerniera di una delle tasche del borsone di Jannik Sinner. Il tifoso è stato immediatamente bloccato dagli addetti alla security, che qui come negli altri tornei dello Slam seguono passo passo i giocatori.

Anche Sinner si è accorto che qualcosa non andava e ha fulminato il tifoso con uno sguardo. Tuttavia, l’episodio rimane spiacevole, anche se il fan non ha preso nulla e ha poi chiesto immediatamente scusa per il suo gesto.

Nei quarti di finale dello Us Open il derby Musetti-Sinner

Per la cronaca, Jannik Sinner ha superato agevolmente Alexander Bublik negli ottavi di finale dello Us Open con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-1.

Il tennista altoatesino, in piena lotta per difendere il posto da numero uno del mondo dall’assalto di Carlos Alcaraz, si è regalato uno storico quarto di finale tutto italiano contro Lorenzo Musetti.

Quest’ultimo, poche ore prima, aveva superato con altrettanta facilità lo spagnolo Jaume Munar. Il derby tra Sinner e Musetti si giocherà mercoledì 3 settembre a New York e regalerà un posto nella semifinale di uno dei quattro tornei più prestigiosi del circuito Atp di tennis.