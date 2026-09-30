Tentato furto di un ciclomotore in viale Carducci a Imola vicino a Bologna, arrestato un 20enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato furto aggravato nella mattinata del 29 settembre 2026 a Bologna. Un giovane italiano di 20 anni è stato fermato in flagranza mentre cercava di impossessarsi di un ciclomotore, secondo quanto riferito dalle autorità. L’azione è stata resa possibile grazie a un controllo di routine effettuato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Imola in Viale Carducci. Il movente sarebbe riconducibile a un tentativo di sottrarre il mezzo, prontamente sventato dagli operatori di polizia.

Il controllo di polizia e l’individuazione del sospetto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante un servizio di controllo del territorio in Viale Carducci, a Bologna. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Imola hanno notato un giovane seduto su un ciclomotore, la cui proprietà non risultava a lui riconducibile. L’attenzione degli operatori si è subito concentrata sul ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro il patrimonio.

L’azione sospetta e l’intervento degli agenti

Il giovane, dopo essere stato osservato per alcuni minuti, ha iniziato a manomettere il sistema di bloccaggio del manubrio del ciclomotore. Gli agenti hanno visto il ventenne forzare il blocco e liberare lo sterzo, per poi scendere dal mezzo e iniziare a spingerlo lungo via Appia. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti, fermando il ragazzo prima che potesse allontanarsi definitivamente con il ciclomotore.

La confessione e la restituzione del mezzo

Una volta raggiunto dagli agenti, il giovane ha ammesso di aver tentato di appropriarsi del ciclomotore, dichiarando di essere stato sorpreso prima di riuscire a completare il furto. I successivi accertamenti hanno permesso di identificare il legittimo proprietario del mezzo, che è stato immediatamente restituito.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Alla luce degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, gli operatori hanno proceduto all’arresto in flagranza del ventenne. Il giovane è stato poi collocato presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. L’operazione si è conclusa senza ulteriori incidenti, grazie alla tempestività dell’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Imola.

IPA