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Due minorenni sono stati denunciati a piede libero per tentato furto aggravato e porto abusivo di armi poiché sorpresi a rubare un monopattino nei pressi di via Giovanni Domenico Cassini, a Bologna. L’intervento della Polizia si è attivato grazie alla segnalazione di un bidello, la cui tempestività ha consentito di bloccare i giovani prima della fuga. Gli episodi si sono svolti nella mattinata del 22 settembre a Bologna, e i due ragazzi sono stati presi in consegna dalle rispettive madri al termine delle procedure di rito.

Il tentato furto di un monopattino a Bologna

Come anticipato, tutto è iniziato quando, a Bologna, un collaboratore scolastico ha notato due ragazzi che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un monopattino legato a una grata tramite una catena. Uno dei due minori stava armeggiando una grossa tronchese per cercare di spezzare la catena, mentre l’altro faceva da “palo” per coprire l’azione del complice.

Alla vista del personale scolastico, il giovane che stava tentando di rompere la catena ha abbandonato l’attrezzo e ha cercato di giustificarsi, sostenendo di non stare facendo nulla di male e di essere semplicemente in procinto di entrare in classe.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Gli agenti del Commissariato Santa Viola sono intervenuti tempestivamente sul posto, hanno raccolto la segnalazione hanno avviato le prime verifiche.

Grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, è stato possibile ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e attribuire i ruoli ai due minori coinvolti.

Il sequestro degli oggetti e la denuncia

Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto nelle immediate disponibilità del minore che stava materialmente tentando il furto uno spray urticante al peperoncino di grandi dimensioni, noto come “spray anti-orso”, privo del marchio comunitario di omologazione.

Sia la tronchese che lo spray sono stati posti sotto sequestro. Nei confronti del possessore dello spray è scattata la denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Le conseguenze per i due minori

I genitori dei due ragazzi sono stati convocati presso il Commissariato, dove i minori sono stati affidati alle rispettive madri al termine degli atti di rito.

Il proprietario del monopattino, uno studente, ha manifestato l’intenzione di sporgere formale querela per il tentato furto, mentre il mezzo è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.

IPA