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Due arresti in settantadue ore, questo il bilancio delle operazioni condotte dai Carabinieri della Compagnia di Tortona nei confronti di un 33enne, accusato di tentato furto, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato fermato due volte, prima a Sarezzano e poi nuovamente a Tortona (Alessandria), dopo aver violato il divieto di dimora imposto dall’autorità giudiziaria.

L’intervento a Tortona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio con il primo intervento a Sarezzano, dove il 33enne è stato sorpreso dai proprietari di un’abitazione mentre cercava di introdursi all’interno.

L’arrivo tempestivo di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha impedito che il tentato furto andasse a segno.

Il primo episodio: tentato furto e aggressione a Sarezzano

Il primo episodio si è verificato a Sarezzano, quando il 33enne ha tentato di entrare in una casa privata. I proprietari, accortisi della presenza dell’intruso, hanno immediatamente allertato i Carabinieri.

All’arrivo della pattuglia, l’uomo ha provato a fuggire cercando di rubare l’auto della stessa famiglia. Non riuscendo nel suo intento, ha reagito con violenza contro i militari, nel tentativo di evitare l’arresto. L’uomo è stato comunque bloccato e arrestato con le accuse di tentato furto, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il provvedimento giudiziario e la violazione

Dopo la convalida dell’arresto nel processo per direttissima, l’autorità giudiziaria ha disposto nei confronti del 33enne il divieto di dimora nella provincia di Alessandria.

Tuttavia, la misura si è rivelata inefficace: l’uomo ha ignorato il provvedimento e, nella notte successiva, è tornato ad agire, questa volta a Tortona.

Il secondo arresto a Tortona

A Tortona (Alessandria), il 33enne è stato nuovamente intercettato dai Carabinieri mentre stava tentando di rubare un veicolo. Anche in questa occasione, per sottrarsi al controllo, ha aggredito i militari con calci e pugni, ma è stato definitivamente immobilizzato e tratto in arresto.

La decisione del giudice

Di fronte alla reiterazione dei reati e all’inefficacia della misura cautelare precedente, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 33enne, che è stato trasferito presso la casa circondariale di Alessandria.

IPA