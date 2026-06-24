Tentato furto e aggressione a Tortona, arrestato un 33enne dopo aver violato il divieto di dimora
Due arresti in 72 ore a Tortona: 33enne fermato dai Carabinieri per tentato furto e aggressione, ignorato il divieto di dimora.
Due arresti in settantadue ore, questo il bilancio delle operazioni condotte dai Carabinieri della Compagnia di Tortona nei confronti di un 33enne, accusato di tentato furto, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato fermato due volte, prima a Sarezzano e poi nuovamente a Tortona (Alessandria), dopo aver violato il divieto di dimora imposto dall’autorità giudiziaria.
- L'intervento a Tortona
- Il primo episodio: tentato furto e aggressione a Sarezzano
- Il provvedimento giudiziario e la violazione
- Il secondo arresto a Tortona
- La decisione del giudice
L’intervento a Tortona
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio con il primo intervento a Sarezzano, dove il 33enne è stato sorpreso dai proprietari di un’abitazione mentre cercava di introdursi all’interno.
L’arrivo tempestivo di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha impedito che il tentato furto andasse a segno.
Il primo episodio: tentato furto e aggressione a Sarezzano
Il primo episodio si è verificato a Sarezzano, quando il 33enne ha tentato di entrare in una casa privata. I proprietari, accortisi della presenza dell’intruso, hanno immediatamente allertato i Carabinieri.
All’arrivo della pattuglia, l’uomo ha provato a fuggire cercando di rubare l’auto della stessa famiglia. Non riuscendo nel suo intento, ha reagito con violenza contro i militari, nel tentativo di evitare l’arresto. L’uomo è stato comunque bloccato e arrestato con le accuse di tentato furto, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.
Il provvedimento giudiziario e la violazione
Dopo la convalida dell’arresto nel processo per direttissima, l’autorità giudiziaria ha disposto nei confronti del 33enne il divieto di dimora nella provincia di Alessandria.
Tuttavia, la misura si è rivelata inefficace: l’uomo ha ignorato il provvedimento e, nella notte successiva, è tornato ad agire, questa volta a Tortona.
Il secondo arresto a Tortona
A Tortona (Alessandria), il 33enne è stato nuovamente intercettato dai Carabinieri mentre stava tentando di rubare un veicolo. Anche in questa occasione, per sottrarsi al controllo, ha aggredito i militari con calci e pugni, ma è stato definitivamente immobilizzato e tratto in arresto.
La decisione del giudice
Di fronte alla reiterazione dei reati e all’inefficacia della misura cautelare precedente, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 33enne, che è stato trasferito presso la casa circondariale di Alessandria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.