Fermato un tentato furto in abitazione e denunciato un giovane per porto di armi: è il bilancio di due distinti interventi condotti dalla Polizia nella città di Piacenza nelle ultime ore. Un cittadino tunisino di 18 anni è stato arrestato mentre cercava di rubare una bici elettrica, mentre un coetaneo egiziano è stato denunciato dopo una lite in un bar.

Due operazioni della Polizia in poche ore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato la notte scorsa le Volanti della Questura sono intervenute in via Campagna, a Piacenza, dove era stato segnalato un individuo intento a sottrarre una bici elettrica dal cortile di un condominio.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto grazie anche alla collaborazione del proprietario dell’abitazione e della bicicletta, hanno sorpreso il ladro in flagranza di reato.

Arrestato un giovane tunisino per tentato furto

L’uomo, identificato come un cittadino tunisino di 18 anni, è stato immediatamente arrestato per tentato furto in abitazione.

Dopo l’arresto il giovane è stato trattenuto presso gli uffici della Questura in attesa del rito per direttissima, come previsto dalla procedura.

Lite in un bar e denuncia per porto di armi

Nella giornata precedente sempre le Volanti sono intervenute in un bar di via Colombo a seguito di una lite tra due cittadini nordafricani, uno dei quali minorenne.

I due si sono rifiutati di lasciare il locale dichiarando di temere possibili aggressioni da parte di terzi all’esterno.

Coltello nascosto e denuncia per porto di armi

All’arrivo degli agenti uno dei due giovani ha tentato di disfarsi di un coltello gettandolo dietro una slot machine. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, la Polizia ha identificato il responsabile: si tratta di un cittadino egiziano di 18 anni, che è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Il coltello è stato sequestrato.

Questi due episodi, avvenuti a poche ore di distanza, testimoniano l’attenzione costante delle forze dell’ordine sul territorio di Piacenza per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni di furto e porto abusivo di armi. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare sul nascere situazioni potenzialmente pericolose e di assicurare alla giustizia i responsabili.

IPA