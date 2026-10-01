Tentato furto in un'abitazione a Vittoria vicino a Ragusa, arrestato un uomo di 40 anni con due grimaldelli

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Un arresto a Vittoria, dove un quarantenne è stato fermato con l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione, in concorso con un complice. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112, che ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente e bloccare uno dei due sospetti.

Operazione congiunta di Polizia e Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una chiamata d’emergenza che segnalava la presenza di due persone sospette all’interno di una proprietà privata a Vittoria. Gli agenti del Commissariato, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, sono intervenuti rapidamente, riuscendo a circondare l’area interessata e ad avviare le ricerche dei presunti responsabili.

La fuga e il fermo

All’arrivo delle forze dell’ordine, i due individui hanno tentato la fuga. Uno dei sospetti è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato individuato e bloccato all’interno di un magazzino poco distante dal luogo del tentato furto. L’uomo, un quarantenne, è stato immediatamente sottoposto a perquisizione personale.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto in possesso dell’arrestato due grimaldelli, un coltello da cucina e una carta d’identità elettronica priva del microchip necessario a certificarne la validità. Il possesso di questi oggetti ha aggravato la posizione dell’uomo, che è stato anche denunciato in stato di libertà per il possesso di documenti non validi.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Ultimate le formalità di rito, il quarantenne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per identificare il complice che è riuscito a fuggire e per chiarire eventuali altri episodi collegati al tentato furto.

IPA