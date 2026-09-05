Tentato furto in un'abitazione in piazza dei Cappuccini a Genova, denunciati 2 uomini con i guanti in lattice

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Due cittadini albanesi sono stati denunciati per tentato furto in abitazione nella serata di ieri a Genova, dopo essere stati individuati dalla Polizia di Stato grazie a una segnalazione giunta al 112 NUE. Il primo dei due è stato inoltre deferito per il possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento è avvenuto in Piazza dei Cappuccini, dove i due uomini sono stati fermati dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 21.15 di ieri sera, quando una chiamata al 112 NUE ha segnalato la presenza sospetta di due soggetti intenti ad armeggiare nei pressi del portone di uno stabile in Via Bertani, a Genova. I due, accortisi di essere osservati, si sono rapidamente allontanati dalla zona.

L’individuazione dei sospetti

La nota di allerta è stata immediatamente trasmessa via radio alle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che sono intervenute in pochi minuti. Gli agenti, percorrendo Via Bottaro, hanno individuato uno dei due soggetti mentre cercava di nascondersi dietro un’autovettura parcheggiata. Sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un paio di guanti in lattice, che sono stati subito sequestrati.

Il secondo uomo e la perquisizione

Nel corso delle ricerche, gli agenti hanno udito dei rumori provenire dal giardino di un’abitazione situata su un livello superiore. Dopo essersi arrampicati su un albero per raggiungere il luogo, hanno rintracciato anche il secondo sospetto, che tentava di nascondersi dietro un cespuglio. Anche lui è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un paio di guanti in lattice e di uno spray urticante non conforme alla normativa vigente, anch’esso sequestrato.

La situazione nell’abitazione

All’interno dell’appartamento, cui il giardino è annesso, era presente la proprietaria, che non si era accorta del tentativo di accesso da parte dei due uomini. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha quindi impedito che il tentato furto si trasformasse in un’effettiva intrusione.

Le conseguenze per i due denunciati

I due soggetti, di 26 e 35 anni, sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura per gli atti di rito. Il primo è stato denunciato non solo per tentato furto in abitazione, ma anche per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso dello spray urticante non conforme.

IPA