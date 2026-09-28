Tentato furto in un negozio di abbigliamento a Genova, il titolare se ne accorge dal telefono: due arresti

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Due arresti per tentato furto aggravato a Genova. I due giovani, rispettivamente di 22 anni e 25 anni, sono stati fermati in flagranza mentre cercavano di sottrarre il fondo cassa da un negozio di abbigliamento in via San Vincenzo. L’operazione è stata resa possibile grazie alla segnalazione tempestiva del proprietario dell’esercizio commerciale, che ha assistito in tempo reale al reato tramite le telecamere di sorveglianza collegate al suo smartphone.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 2,00 di notte, quando la sala operativa ha ricevuto una chiamata che segnalava un furto in corso all’interno di un negozio di abbigliamento situato in via San Vincenzo. Le volanti dell’UPGSP sono state inviate immediatamente sul posto, dove hanno trovato il locale invaso da fumo bianco, prodotto dall’attivazione del sistema antintrusione. Nonostante l’interno del negozio fosse vuoto al momento dell’arrivo degli agenti, la situazione ha subito destato sospetti.

Il riconoscimento dei sospetti e il controllo

Durante il sopralluogo, gli operatori hanno notato due giovani provenire da Salita della Tosse. Le loro caratteristiche fisiche corrispondevano esattamente alle descrizioni fornite dal proprietario del negozio, che aveva osservato la scena tramite le telecamere di sicurezza. Alla vista delle forze dell’ordine, i due ragazzi hanno mostrato segni di agitazione e insofferenza al controllo, aumentando i sospetti degli agenti.

La perquisizione e il ritrovamento della refurtiva

La situazione si è ulteriormente aggravata quando, durante la perquisizione personale, nelle tasche del 25enne è stato trovato un quantitativo di monete corrispondente al fondo cassa del negozio. Inoltre, uno dei due indossava un guanto mentre l’altro portava un paio di occhiali protettivi da lavoro, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi di un tentato furto appena compiuto.

Il recupero degli strumenti da scasso

Ispezionando la salita da cui i due giovani erano stati visti provenire, gli agenti hanno rinvenuto la cassa fiscale del negozio, che era stata smontata e occultata insieme ad alcuni attrezzi da scasso, tra cui un martelletto e un cacciavite, nascosti all’interno di un vaso. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e il maltolto è stato restituito al legittimo proprietario dell’esercizio commerciale.

Gli accertamenti e le conseguenze legali

Personale della Polizia Scientifica è intervenuto sul posto per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’evento. Per i due giovani è stata disposta la direttissima nella mattinata successiva. Resta fermo il principio della presunzione di innocenza, secondo cui la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

IPA