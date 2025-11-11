Tentato omicidio a Anzio, 38enne arrestato: bomba nel giardino di una coppia e spari contro l'auto
Arrestato un 38enne ad Anzio per tentato omicidio e atti persecutori contro una coppia di coniugi.
I carabinieri di Anzio hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri nei confronti di un uomo di 38 anni, residente ad Anzio, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, atti persecutori e fabbricazione e detenzione di congegni esplosivi improvvisati. L’indagine ha consentito di individuare l’uomo come presunto autore di una serie di episodi intimidatori commessi ai danni di una coppia di coniugi, di 73 e 64 anni, residenti nella stessa località. L’uomo avrebbe realizzato e fatto esplodere un ordigno artigianale all’interno del giardino dell’abitazione dei coniugi, provocando danni materiali e mettendo in serio pericolo l’incolumità delle persone presenti. L’episodio si inserisce in un contesto di progressiva escalation di violenze, che comprende anche l’esplosione di colpi d’arma da fuoco di piccolo calibro contro l’autovettura e l’abitazione delle vittime.
