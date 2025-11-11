Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I carabinieri di Anzio hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri nei confronti di un uomo di 38 anni, residente ad Anzio, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, atti persecutori e fabbricazione e detenzione di congegni esplosivi improvvisati. L’indagine ha consentito di individuare l’uomo come presunto autore di una serie di episodi intimidatori commessi ai danni di una coppia di coniugi, di 73 e 64 anni, residenti nella stessa località. L’uomo avrebbe realizzato e fatto esplodere un ordigno artigianale all’interno del giardino dell’abitazione dei coniugi, provocando danni materiali e mettendo in serio pericolo l’incolumità delle persone presenti. L’episodio si inserisce in un contesto di progressiva escalation di violenze, che comprende anche l’esplosione di colpi d’arma da fuoco di piccolo calibro contro l’autovettura e l’abitazione delle vittime.