Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per tentato omicidio in seguito a un grave episodio avvenuto nella serata del 10 marzo sul lungomare di Bari, dove un cittadino egiziano di 35 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver aggredito e ferito con un’arma da taglio un minorenne.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato intorno alla spiaggia “Pane e Pomodoro” sul lungomare Corso Trieste. Gli agenti della Volante, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da alcuni cittadini che hanno richiesto aiuto per un ragazzo vittima di aggressione e ferito da arma da taglio.

L’identificazione e l’arresto del presunto responsabile

La vittima, un minore egiziano di 16 anni, è stata trovata con ferite multiple e ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata dell’autore dell’aggressione. Poco dopo, nei pressi di Piazza Gramsci, i poliziotti hanno individuato e bloccato il sospettato: un uomo egiziano di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia e regolarmente residente in Italia.

Le condizioni della vittima e l’intervento dei soccorsi

Il giovane ferito è stato immediatamente assistito dal personale sanitario del 118, che ha riscontrato lesioni alla testa e alla coscia. Le sue condizioni sono apparse gravi, tanto da richiedere il trasporto in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari per ricevere le cure necessarie.

Le indagini e la posizione dell’arrestato

Il presunto autore del tentato omicidio è stato arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e condotto nella Casa Circondariale del capoluogo pugliese, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice.

IPA