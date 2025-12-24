Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per tentato omicidio a Bologna lo scorso 14 dicembre. Un giovane di 18 anni, cittadino egiziano, è stato fermato con l’accusa di aver accoltellato un conoscente nei pressi della Stazione Centrale, al culmine di una lite scoppiata su un autobus. L’identità dell’aggressore è stata ricostruita grazie a indagini incrociate e alla collaborazione tra Polizia Ferroviaria e Squadra Mobile. Il movente sarebbe da ricondurre a futili motivi.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la sinergia tra la Polizia Ferroviaria e la Squadra Mobile di Bologna. Le due unità hanno lavorato fianco a fianco per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e risalire all’identità dell’autore del gesto.

L’aggressione nei pressi della Stazione Centrale

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, una pattuglia della Polfer di Bologna ha soccorso un giovane straniero gravemente ferito da colpi di arma da taglio. L’intervento tempestivo degli agenti, impegnati in un normale controllo dello scalo ferroviario, ha permesso di allertare subito i soccorsi medici e trasportare la vittima all’Ospedale Maggiore.

La ricostruzione dei fatti: lite e accoltellamento

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita in seguito a un diverbio con un ragazzo che conosceva. La discussione, nata per motivi banali a bordo di un autobus nei pressi della fermata tra viale Pietramellara e via Amendola, aveva costretto l’autista a far scendere entrambi i giovani dal mezzo pubblico. Una volta fuori, l’aggressore avrebbe estratto un coltello e colpito la vittima con due fendenti, causando la rottura di una costola e lesioni al polmone sinistro, tali da mettere in serio pericolo la vita dell’uomo.

Le indagini e l’identificazione dell’aggressore

Determinante per l’identificazione dell’autore dell’aggressione è stato un video registrato dalla stessa vittima. Gli investigatori hanno potuto estrarre un fermo immagine dal filmato, che ha consentito di riconoscere il responsabile: un giovane straniero affidato a una comunità della provincia.

L’arresto e le misure cautelari

La Squadra Mobile di Bologna ha avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a rintracciare il 18enne presso il luogo di residenza prima che potesse darsi nuovamente alla fuga. Nei suoi confronti è stato formalizzato il fermo con l’accusa di tentato omicidio aggravato per futili motivi. Dopo l’udienza di convalida, il giovane è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

