Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono scattate sei custodie cautelari e numerose perquisizioni durante l’operazione “Lampo” condotta dalla Polizia di Stato di Sondrio su richiesta della Procura locale. Le misure sono state eseguite nei confronti dei responsabili di un tentato omicidio avvenuto a Castione Andevenno, collegato a una faida per il commercio di stupefacenti tra un gruppo calabrese e soggetti albanesi.

Operazione “Lampo”: i dettagli dell’inchiesta

Come riferito dalla Polizia di Sondrio, l’operazione ha avuto come obiettivo il mandante e gli esecutori materiali del tentato omicidio.Il commando, composto da quattro persone di origine calabrese, è arrivato in Valtellina con l’intento di regolare i conti con un soggetto albanese per questioni legate al commercio di stupefacenti. Nel pomeriggio del 2 luglio, nell’area commerciale di Castione Andevenno, un giovane sicario ha aperto il fuoco contro l’albanese, che è riuscito a salvarsi per puro caso.

Precedenti e altri gravi episodi

Le indagini hanno permesso di ricostruire una serie di episodi precedenti, tra cui pestaggio, rapina, estorsione e numerosi viaggi di droga compiuti dall’albanese e da altri complici, tutti collegati all’agguato di cui poi lo stesso è stato vittima. Inoltre, sono stati identificati anche gli autori di un ulteriore tentato omicidio, questa volta commesso da due soggetti di nazionalità albanese.

L’operazione ha anche permesso di far luce su una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti di varia natura, realizzata in Valtellina. Gli inquirenti hanno ricostruito i canali di approvvigionamento e distribuzione della droga, che coinvolgevano sia cittadini italiani che stranieri.

L’inchiesta, che ha visto impegnati numerosi agenti su tutto il territorio nazionale, rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali attive nel settore del traffico di stupefacenti e dei reati violenti in Valtellina.

IPA