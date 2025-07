Tentato omicidio a Cava de' Tirreni, accoltella la moglie nel sonno e prova a suicidarsi coi figli in casa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Cava de’ Tirreni c’è stato un tentato omicidio. Un uomo ha accoltellato ripetutamente la moglie mentre dormiva e ha poi provato a suicidarsi tagliandosi la gola. I figli si trovavano in casa con la coppia. La donna è ricoverata in ospedale in gravi condizioni di salute. L’uomo è sotto osservazione, ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

Tentato omicidio a Cava de’ Tirreni: cosa è successo

Alle due di notte, in un appartamento di Cava de’ Tirreni in località Spianata, è scoppiata una lite accesa tra moglie, di 35 anni, e marito, di anni 40. Lei è andata a dormire, lui è rimasto in cucina. Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal Corriere della Sera, però, l’uomo, poco dopo, ha afferrato un grosso coltello da cucina e ha colpito la moglie, che nel frattempo si era addormentata, sette volte all’addome.

L’uomo ha poi tentato di togliersi la vita tagliandosi la gola con lo stesso coltello, ma si è solo ferito. È stato lui stesso a chiamare le forze dell’ordine, giunte sul posto in pochi minuti assieme a un’ambulanza del 118.

iStock

Il tentato omicidio è avvenuto a Cava de’ Tirreni, nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 luglio.

Al momento dell’aggressione erano presenti anche i due figli della coppia che, però, non si sono resi conto di quanto stava accadendo.

I soccorsi dopo il tentato omicidio a Cava de’ Tirreni

La donna vittima del tentato omicidio è stata subito soccorsa e trasferita all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove durante la notte tra lunedì e martedì è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni di salute sono gravi.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale Ruggi di Salerno. Lì è stato medicato. Rimane sotto osservazione, piantonato dalle forze dell’ordine, ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

Cosa si sa sulla coppia del tentato omicidio a Cava de’ Tirreni

Prima di quanto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, la coppia non aveva mai destato particolare attenzione per episodi di violenza domenica.

Lui, V.R., 40 anni, è un muratore che lavora da tempo per una ditta edile della zona. Lei, V.C., 35 anni, si occupa principalmente della casa e dei figli.