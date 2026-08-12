Tentato omicidio a Foggia, 23enne tenta di investire un uomo in bicicletta dopo una lite in un bar

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Una lite, poi un doppio investimento con l’auto mentre il giovane si trovava a bordo di una bicicletta: in un primo momento lo avrebbe trascinato sull’asfalto, poi avrebbe fatto marcia indietro per un secondo tentativo: per questo motivo, a Foggia, un 23enne è stato arrestato per tentato omicidio. I fatti risalgono al 15 luglio: i due protagonisti avrebbero litigato nei pressi di un bar di via Gioberti, poi il 23enne avrebbe tentato di uccidere il ciclista nei parcheggi di un supermercato.

Un arresto per tentato omicidio a Foggia

Come riporta Quotidiano di Puglia, mercoledì 12 agosto sono scattate le manette per un giovane di 23 anni. All’indagato viene contestato il reato di tentato omicidio, e il gip ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza.

Ancora, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha riconosciuto il pericolo di reiterazione di reati analoghi, per questo ha disposto la custodia cautelare in carcere.

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Puglia Reporter aggiunge che il 23enne sarebbe già noto alle autorità per precedenti di polizia e per le sue frequentazioni in contesti di natura violenta.

I fatti contestati all’indagato risalgono al 15 luglio, mentre l’ordinanza è stata emessa dal gip il giorno 8 agosto.

Le minacce, la lite e l’inseguimento: i fatti del 15 luglio

Come anticipato, i fatti contestati al 23enne risalgono al 15 luglio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il fermato si trovava in un bar di via Gioberti, quando avrebbe iniziato a discutere con un giovane.

Tra i due sarebbero volate parole pesanti e minacce, fino a quando l’uomo non si è allontanato verso un supermercato a bordo della sua bicicletta elettrica. Lì sarebbe stato raggiunto dal 23enne, che viaggiava a bordo della sua auto.

I tentativi di investire la vittima

L’indagato avrebbe agganciato il mezzo della vittima, che sarebbe rovinata sull’asfalto. Quindi l’avrebbe trascinata per diversi metri, fino a fare inversione di marcia e lanciarsi nuovamente sul malcapitato per investirlo di nuovo. Quest’ultimo, nonostante le ferite, era riuscito a ripararsi tra un’auto e i carrelli della spesa, per poi rifugiarsi all’interno del punto vendita.

La vittima aveva riportato una frattura del malleolo e altri traumi, ricevendo una prognosi di 30 giorni.