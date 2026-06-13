Tentato omicidio a Frassinelle Polesine vicino Rovigo, due rom pestati in un bar: uno è in fin di vita

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Due uomini sono stati arrestati a Frassinelle Polesine (Rovigo) con l’accusa di essere i responsabili di un pestaggio brutale ai danni di due persone rom in un bar. La Procura di Rovigo ha contestato il reato di tentato omicidio aggravato dall’odio etnico. L’aggressione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scattata per futili motivi. Uno dei due aggrediti è stato ridotto in fin di vita. Gli indagati sono stati trasferiti in carcere.

Due uomini arrestati a Frassinelle Polesine

La notizia arriva da Polesine24 ed è confermata da Ansa. Due uomini, B.N. di 53 anni e C.K. di 37, sono stati arrestati su disposizione del gip, che ha accolto la richiesta della Procura di Rovigo rappresentata da Manuela Fasolato, che ha contestato loro il tentato omicidio in concorso aggravato dai futili motivi e dall’odio etnico.

Secondo gli inquirenti, i due indagati sarebbero i responsabili di un brutale pestaggio avvenuto il 30 maggio 2026 in un bar di Frassinelle Polesine, in provincia di Rovigo, ai danni di due uomini.

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Ansa precisa che i carabinieri di Rovigo hanno stabilito, grazie alle acquisizioni dei filmati catturati dai sistemi di videosorveglianza e al contributo di alcuni testimoni, che l’aggressione sarebbe scattata dopo un comune alterco.

In una fase del pestaggio, il 37enne avrebbe immobilizzato una delle vittime mentre l’amico lo colpiva ripetutamente con pugni e calci, proferendo frasi di odio razziale.

Il tentato omicidio ai danni di due uomini

Come anticipato, i fatti risalgono al 30 maggio 2026. Le vittime, un uomo di 34 anni e un altro di 26, si trovavano all’interno di un bar quando è scoppiata una lite con gli aggressori. All’interno del locale sarebbe partito il pestaggio, continuato poi – scrive Polesine24 – sulla pubblica via.

L’indagato B.N., risultato essere esperto di arti marziali, si sarebbe scagliato soprattutto contro il 34enne colpendolo ripetutamente alla testa con pugni e calci, anche quando l’uomo si trovava a terra incapace di opporre resistenza. Avrebbe continuato a infierire, inoltre, mentre il complice C.K. teneva ferma la vittima. Contro i due aggrediti sarebbero state indirizzate frasi intrise di odio razziale.

La seconda vittima, di 26 anni, sarebbe invece riuscita a divincolarsi. Al termine dell’aggressione i due presunti responsabili si sono allontanati a bordo di un’auto condotta da una terza persona, attualmente ricercata.

Una delle vittime ridotta in fin di vita

Ansa scrive che il 34enne aggredito presentava un trauma cranico con ematoma extradurale e per questo si è reso necessario un intervento neurochirurgico urgente.

Dopo l’operazione la vittima è stata dichiarata fuori pericolo. Per l’aggressione al 26enne, infine, la Procura di Rovigo ha contestato il reato di percosse in concorso, anch’esse aggravate dai futili motivi e dall’odio etnico.