Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato fermato per tentato omicidio dopo un accoltellamento in un negozio di via Carpi, a Milano. Il 34enne, cittadino peruviano irregolare in Italia, è gravemente indiziato di aver ferito un connazionale di 46 anni durante una lite per motivi economici, prima di essere rintracciato a Desio.

La lite e il ferimento a Milano in via Carpi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato intorno alle 19.40, quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono arrivati in un’attività commerciale di via Carpi, a Milano, in seguito alla segnalazione di una persona ferita. La vittima è stata colpita all’addome con diversi fendenti al culmine di una discussione. Dai primi accertamenti, la lite sarebbe nata per questioni economiche.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Ha riportato una profonda ferita perforante, che ha raggiunto anche lo stomaco. Dopo le cure è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Subito dopo l’aggressione, il presunto autore si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

Il rintraccio e gli accertamenti

Gli investigatori della Sezione “Omicidi” della Squadra Mobile di Milano hanno avviato subito le indagini e ricostruito gli spostamenti dell’uomo. A poche ore dal fatto lo hanno localizzato nel cortile di un condominio di Desio, in provincia di Monza e Brianza. Per risalire a lui sono state decisive le testimonianze, l’analisi delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza e i sopralluoghi svolti con il supporto della Polizia Scientifica.

Al momento del rintraccio, il sospettato aveva nascosto addosso un grosso coltello da cucina. Con sé aveva anche un borsone che, secondo gli accertamenti, appariva preparato per la fuga: all’interno sono stati trovati alcuni indumenti, denaro contante e sostanze stupefacenti di diverso tipo, tra cui cocaina, hashish e marijuana. Gli agenti hanno inoltre recuperato gli abiti che l’uomo avrebbe indossato durante l’aggressione, sui quali sono state rilevate tracce di sangue.

Il fermo e le accuse

Le attività investigative sono state coordinate con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza. Al termine degli accertamenti, il 34enne è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria perché gravemente indiziato di tentato omicidio. È stato inoltre indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato condotto nella Casa circondariale di Monza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.