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Un arresto per tentato omicidio e rapina, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Monza. Un giovane italiano di 21 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procura, dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte dell’8 febbraio 2025 ai danni di una cittadina brasiliana di 24 anni. L’uomo è stato individuato grazie a una complessa indagine che ha coinvolto anche la Polizia Scientifica e i Carabinieri.

Tentato omicidio a Monza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio che ha portato all’arresto si è verificato nella zona di via della Guerrina a Monza. Intorno all’una e trenta dell’8 febbraio 2025 due giovani si sono avvicinati a piedi a due amiche della vittima, con la scusa di chiedere informazioni.

Le donne, intuendo il pericolo di una possibile rapina, hanno tentato di allontanarsi rapidamente. La cittadina brasiliana, che stava esercitando l’attività di meretricio, è stata però raggiunta da uno dei due aggressori che l’ha colpita con un pugno al volto. Subito dopo, il complice armato di coltello le ha inferto tre coltellate alla schiena, alla scapola e alla gola, provocandole ferite multiple e una trombosi della vena giugulare esterna sinistra, giudicate inizialmente guaribili in 30 giorni.

La fuga e i primi soccorsi

Dopo la violenta aggressione i due responsabili si sono impossessati della borsa della vittima, contenente denaro ed effetti personali, e sono fuggiti a bordo di un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

La donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Alcune conoscenti della vittima, testimoni dell’accaduto, hanno fornito agli investigatori una dettagliata ricostruzione dei fatti e una descrizione precisa degli aggressori.

L’identificazione degli aggressori

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state avviate immediatamente dalla Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza, sotto il coordinamento della Procura.

Gli investigatori hanno analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza e i dati dei lettori targhe della zona e dei comuni limitrofi, svolgendo anche attività di osservazione e pedinamento. Sin dalle prime fasi, i sospetti si sono concentrati su un giovane residente a Brugherio.

Il controllo e il sequestro del coltello

Il giorno successivo alla rapina, il sospettato, 21enne, è stato fermato a Monza da una pattuglia dei Carabinieri. Durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish e di un coltello con lama di circa 20 cm, nascosto negli slip.

Per questi motivi è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio e porto abusivo di arma. Il coltello sequestrato è stato inviato al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Milano per accertamenti tecnico-scientifici.

Le prove scientifiche e la svolta nelle indagini

Gli accertamenti biologici effettuati sulla lama del coltello hanno permesso di estrapolare un profilo genetico compatibile con quello della vittima, fornendo così un solido elemento indiziario a carico del 21enne.

Ulteriori riscontri sono stati ottenuti grazie ad attività tecniche e servizi di osservazione tradizionali. Nel frattempo le indagini hanno permesso di identificare anche il secondo aggressore, un italiano di 20 anni, denunciato per concorso in tentato omicidio e rapina.

L’arresto e la misura cautelare

Sulla base delle prove raccolte, la Procura della Repubblica di Monza ha richiesto e ottenuto dal Gip l’emissione della misura cautelare della custodia in carcere per il 21enne, ritenuto responsabile dei gravi reati contestati e considerato pericoloso per la possibilità di reiterare il reato. All’alba del 22 aprile, gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato il giovane presso la sua abitazione di Brugherio e lo hanno condotto negli uffici della Questura.

Al termine delle procedure, il ragazzo, già gravato da diversi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Monza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA