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Due cittadini italiani sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio e rapina a seguito di una violenta aggressione avvenuta in una zona periferica di Ponte Buggianese (Pistoia). Le vittime, due uomini di origine marocchina, sono state soccorse dal personale sanitario e trasportate all’ospedale di Pescia con gravi ferite. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato dei Commissariati di Pescia e Montecatini Terme, è stata portata a termine nel giro di poche ore, grazie a un’indagine lampo che ha permesso di identificare e fermare i presunti responsabili.

L’aggressione e i soccorsi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito dalla segnalazione del personale del 118, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver soccorso due persone ferite in modo grave. L’episodio si è verificato in una zona periferica del Comune di Ponte Buggianese, dove le vittime, entrambe di origine marocchina, sono state trovate con lesioni da colpi contundenti e, in un caso, anche da arma da taglio all’addome e al petto.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, le due vittime si sono riversate in strada chiedendo aiuto ai residenti della zona. Uno dei due uomini, in particolare, è stato trovato accasciato a terra con una vistosa ferita all’addome e abbondante perdita di sangue. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure sul posto e poi hanno trasportato entrambi all’ospedale di Pescia per ulteriori accertamenti e trattamenti medici.

Le indagini e l’arresto dei responsabili

Le indagini sono state avviate immediatamente dagli agenti dei Commissariati di Pescia e Montecatini Terme, che hanno lavorato in stretta collaborazione per ricostruire la dinamica dei fatti. Grazie alle testimonianze raccolte tra i residenti e alle prime evidenze tecniche, è stato possibile individuare il luogo dell’aggressione: un’abitazione nei pressi del luogo del ritrovamento delle vittime, che però non risultava essere la dimora né delle vittime né degli aggressori.

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno raccolto elementi che hanno permesso di identificare due cittadini italiani, nati rispettivamente nel 1989 e nel 1985, entrambi con precedenti di polizia e residenti nella zona della Valdinievole. I due sono stati fermati e arrestati nel giro di poche ore dall’inizio delle indagini.

Le accuse: tentato omicidio e rapina

Ai due arrestati sono stati contestati i reati di tentato omicidio e rapina. Secondo quanto riferito dalle vittime, durante l’aggressione sarebbero stati derubati di una collana e di una somma di denaro contante. L’Autorità giudiziaria, dopo l’udienza di convalida, ha disposto per entrambi la misura cautelare in carcere.

Nel corso delle indagini è emerso anche il coinvolgimento dell’abitante dell’immobile dove si è consumata l’aggressione. Questa persona è stata denunciata per favoreggiamento, in quanto avrebbe messo in atto comportamenti volti a ostacolare le indagini delle forze dell’ordine.

Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per chiarire il movente alla base della violenta aggressione. Gli investigatori stanno proseguendo con ulteriori accertamenti per definire con precisione le cause che hanno portato al grave episodio di violenza avvenuto a Ponte Buggianese.

IPA