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Fermato un ventiduenne di origini bengalesi per tentato omicidio e tentata estorsione a Roma: l’uomo è accusato di aver aggredito un connazionale a colpi d’accetta in una lavanderia, dopo ripetute minacce e richieste di denaro.

Le indagini della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con una violenta aggressione avvenuta all’interno di una lavanderia situata in Viale della Stazione Prenestina. La vittima, un giovane di origini bengalesi, è stata colpita con un’accetta e trasportata d’urgenza in codice rosso al Policlinico Gemelli, dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni prima di essere dimessa.

Gli agenti delle Volanti, intervenuti immediatamente sul luogo dell’aggressione, hanno avviato una complessa attività investigativa. Attraverso l’analisi delle relazioni personali della vittima, la Polizia è riuscita a delineare il contesto in cui si è sviluppato l’episodio. Secondo quanto emerso, l’aggressione sarebbe stata l’atto finale di una serie di tentativi di estorsione perpetrati dal presunto responsabile nel corso del mese precedente. Le pressioni non si sarebbero fermate nemmeno dopo il grave episodio: nei giorni successivi, infatti, sarebbero state rivolte ulteriori minacce al fratello della vittima.

La svolta nelle indagini

Le informazioni raccolte hanno permesso agli investigatori di concentrare le ricerche su uno stabile di via Tiburtina, dove il ventiduenne aveva trovato rifugio. Durante la perquisizione dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto un’accetta all’interno di uno zaino riconducibile al giovane. L’arma presentava presunte tracce di sangue, che sono state repertate dalla Polizia Scientifica per ulteriori accertamenti.

Il fermo e la convalida dell’arresto

Grazie agli elementi raccolti, la Polizia di Stato ha potuto sottoporre il ventiduenne a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio e tentata estorsione. Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.

Il luogo dell’aggressione

La lavanderia teatro dell’aggressione si trova in Viale della Stazione Prenestina, una delle arterie principali della città. Dopo i fatti, la zona è stata presidiata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei residenti e raccogliere eventuali testimonianze utili alle indagini. L’arresto è stato eseguito in via Tiburtina, dove il Roma aveva trovato rifugio.

IPA