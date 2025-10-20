Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per tentato omicidio dai Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina. Un uomo di 48 anni, romano, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Roma, per aver sparato contro un giovane tunisino di 25 anni nel quartiere Quarticciolo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il movente sarebbe legato a contrasti per il controllo della piazza di spaccio denominata “La Fontanella”.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita poco dopo le 23 del 7 luglio scorso, quando in via Manfredonia, nel quartiere Quarticciolo, un uomo armato di pistola ha esploso diversi colpi contro un cittadino tunisino di 25 anni. Il giovane è stato colpito alla coscia e al polpaccio e soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato d’urgenza al Policlinico Tor Vergata. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico e successivamente dimesso con una prognosi di 30 giorni.

La ricostruzione della sparatoria

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, sono state avviate immediatamente dai Carabinieri della Compagnia Roma Casilina. Gli investigatori hanno ascoltato alcuni testimoni presenti sulla scena e hanno analizzato i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. Grazie alle immagini acquisite, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica degli eventi: l’autore del gesto è stato riconosciuto mentre fuggiva con la pistola ancora in mano.

La perquisizione e gli elementi raccolti

Poco dopo la sparatoria, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione del sospettato. Durante il controllo, sono stati rinvenuti i capi di abbigliamento indossati dall’uomo al momento dei fatti, elemento che ha contribuito a rafforzare il quadro indiziario a suo carico.

Il movente: la lotta per il controllo dello spaccio

Le indagini si sono concentrate anche sull’individuazione del movente dell’aggressione. Gli inquirenti hanno accertato che l’episodio sarebbe riconducibile a contrasti legati al controllo della piazza di spaccio nota come “La Fontanella”, situata nel quartiere Quarticciolo. La zona è da tempo monitorata dalle forze dell’ordine per la presenza di attività illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti.

L’arresto e la situazione giudiziaria

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata al 48enne romano, che si trovava già detenuto presso il carcere di Regina Coeli per precedenti reati di droga.

