Tentato omicidio a Verona, ristoratore arrestato con l'accusa di aver incendiato la casa di un ex dipendente

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Tentato omicidio, incendio doloso, minacce e danneggiamento: questi i reati che la Procura di Verona contesta a un ristoratore, 40 anni, sospettato di aver appiccato un incendio nell’abitazione di un ex dipendente. Secondo gli inquirenti, l’indagato avrebbe forzato l’ingresso dell’abitazione per poi aggredire la vittima, poi sarebbe andato via per poi ritornare e innescare le fiamme. I fatti risalgono a giugno scorso e sullo sfondo ci sarebbero dei dissidi tra le due parti, anche se non è nota la loro natura.

Tentato omicidio a Verona, un arresto

Come riporta Il Gazzettino, venerdì 7 agosto un ristoratore di 40 anni, a Verona, è stato arrestato. Secondo la Procura della Repubblica, l’indagato sarebbe il responsabile di un tentato omicidio ai danni di un ex dipendente, originario dello Sri Lanka.

Il 40enne, nel giugno scorso, avrebbe raggiunto l’abitazione della vittima e avrebbe forzato l’ingresso, quindi avrebbe minacciato e aggredito l’uomo per poi allontanarsi.

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Poco dopo, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti riportata anche dal Corriere della Sera, l’indagato avrebbe fatto ritorno nell’abitazione dell’ex dipendente e avrebbe appiccato un incendio con l’ausilio di una bottiglia riempita con del liquido infiammabile.

L’episodio si era verificato nel quartiere di Borgo Roma. La vittima aveva riportato ustioni sul 40% del corpo, ed era rimasta intrappolata tra le fiamme.

Le ragioni del gesto

Sempre secondo Il Gazzettino e il Corriere della Sera, l’episodio si era consumato per via di alcuni dissidi tra la vittima e l’indagato, per motivi ritenuti futili dagli inquirenti.

In una nota pubblicata dalla Questura di Verona si legge che il ristoratore avrebbe minacciato anche conoscenti e parenti della vittima.

L’incendio di via Polesella del 28 giugno

Come anticipato, al ristoratore la Procura di Verona ha contestato i reati di tentato omicidio, incendio doloso, minacce e danneggiamento. I fatti risalgono al 28 giugno.

Durante la notte, intorno alle 4, i vigili del fuoco erano intervenuti in via Polesella, dove un incendio era stato segnalato al piano terra di un fabbricato. Le fiamme avevano raggiunto anche il primo piano, e all’interno era presente un uomo bloccato tra le lingue di fuoco. Immediato era stato l’intervento di due unità dei vigili del fuoco e del 118. La vittima era stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Borgo Roma, ma fortunatamente non era in pericolo di vita.