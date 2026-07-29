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È scattato un arresto per tentato omicidio in seguito a una rapida indagine della Polizia di Stato, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. Un uomo di 43 anni, cittadino tunisino, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo essere stato individuato come il presunto autore di un accoltellamento avvenuto a Villalba di Guidonia la sera del 9 luglio.

L’aggressione improvvisa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita dopo un grave episodio di aggressione che ha visto come vittima un uomo originario di Tivoli. La sera del 9 luglio, la vittima si trovava all’esterno di un esercizio commerciale in compagnia della moglie e dei due figli, quando è stata improvvisamente colpita alla schiena da un fendente inferto da uno sconosciuto.

Secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile di Roma, coordinati dal Pubblico Ministero di Tivoli, l’uomo era in attesa fuori dal negozio mentre la famiglia stava terminando degli acquisti all’interno. In quel momento, uno straniero si sarebbe avvicinato alle sue spalle e, senza alcuna ragione apparente, lo avrebbe colpito con un coltello, ferendolo gravemente.

I soccorsi e le condizioni della vittima

È stata la moglie della vittima a chiamare immediatamente il Numero Unico di Emergenza. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso più vicino, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che gli ha permesso di superare la fase più critica.

Le indagini si sono concentrate fin da subito sull’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona e sulle testimonianze raccolte. Alcuni frame dei video acquisiti hanno permesso agli investigatori di ricostruire la dinamica dell’episodio delittuoso, immortalando il momento in cui l’aggressore estraeva il coltello e colpiva la vittima.

L’arresto e le accuse

Il quadro indiziario raccolto a carico del quarantatreenne tunisino è stato ritenuto solido dal Giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. L’uomo è ora gravemente indiziato del reato di tentato omicidio, aggravato dall’aver agito per futili motivi.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno dato esecuzione al provvedimento dopo un’intensa attività di ricerca. Il sospettato è stato rintracciato e bloccato in un ultimo tentativo di fuga nella zona di La Rustica.

IPA