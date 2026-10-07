Tentato omicidio al centro commerciale a Castione Andevenno vicino a Sondrio, 6 arresti e droga sequestrata

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sei arresti per l’agguato del 2 luglio nell’area commerciale di Castione Andevenno, in Valtellina. La Squadra Mobile di Sondrio, con i colleghi di Crotone, ha individuato mandante ed esecutori di quello che viene contestato come tentato omicidio: un commando di 4 persone partito dalla Calabria per un regolamento di conti legato alla droga. Sequestrati 3,5 chili di cocaina e 4 di hashish.

Tentato omicidio a Castione Andevenno, l’agguato nel parcheggio del centro commerciale

Come riporta la Polizia di Stato, i quattro erano arrivati in Valtellina nei giorni precedenti per regolare i conti su vecchie attività di spaccio.

Due di loro hanno affrontato l’uomo nell’area commerciale usando spray al peperoncino e una pistola, ma il bersaglio è riuscito a risalire in macchina e a fuggire.

L’agguato è avvenuto intorno alle 17:30 nel parcheggio, mentre la vittima, un 32enne, era a bordo di una Mercedes: l’arma si sarebbe inceppata e l’uomo è rimasto illeso.

La denuncia che ha fatto partire l’indagine

L’inchiesta è cominciata quando un giovane si è presentato in Questura per raccontare di essere stato aggredito con un coltello e minacciato di morte.

L’aggressore gli aveva commissionato il trasporto di una partita di droga, che però non era stato effettuato, e in quell’occasione gli aveva portato via l’auto.

È lo stesso uomo che poi è finito nel mirino del commando al centro commerciale.

A lui gli investigatori attribuiscono anche un secondo tentato omicidio, avvenuto qualche giorno prima del 2 luglio e sempre per motivi legati agli stupefacenti.

Intercettazioni, tabulati, videosorveglianza, social, appostamenti e pedinamenti hanno permesso di ricostruire anche precedenti consegne di hashish e cocaina, fatte pure fuori regione per suo conto dal giovane e da un altro uomo.

I sequestri e le sette province coinvolte

Le accuse, contestate a vario titolo, sono due tentati omicidi, rapina aggravata, tentata estorsione aggravata, lesioni aggravate, traffico di stupefacenti e porto illegale di arma da fuoco.

Le sei ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite il 7 ottobre, in un’indagine coordinata dal procuratore Piero Basilone e dalla pm Tatjana Ennemoser.

Nelle perquisizioni sono stati sequestrati circa 3,5 chili di cocaina e 4 di hashish, una scacciacani, due cartucce calibro 7,65, circa 2.500 euro e numerosi dispositivi informatici.

L’operazione ha impegnato circa 70 poliziotti nelle province di Sondrio, Crotone, Salerno, Verona, Bolzano, Roma e Aosta, con le Squadre Mobili, la Polizia di frontiera di Tirano, il Reparto prevenzione crimine e i cinofili.

IPA