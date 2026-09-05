Tentato omicidio di un 55enne colpito con un sampietrino ad Aprilia, arrestato un 47enne

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Un 47enne è stato arrestato e trasferito in carcere con l’accusa di tentato omicidio. I fatti risalgono alla mattina del 22 agosto. Secondo la prima ricostruzione, quel giorno tra la vittima e l’arrestato era scoppiata una violenta discussione in piazza della Repubblica, ad Aprilia. Contro l’aggredito, un 55enne, erano stati scagliati tre sampietrini, uno di quali lo aveva colpito ferendolo gravemente. Il 55enne si trova tuttora in gravi condizioni presso l’ospedale San Camillo.

Un arresto per tentato omicidio

Come ricostruisce Latina Oggi, i fatti risalgono al 22 agosto ma ne viene data notizia il 5 settembre perché la Procura di Latina ha rivalutato il quadro investigativo, inizialmente per lesioni personali aggravate e ora per tentato omicidio.

A restare in carcere è il 47enne arrestato poche ore dopo i fatti, che era stato sorpreso dalla Polizia di Frontiera mentre si trovava al gate dell’aeroporto di Fiumicino pronto ad imbarcarsi per la Tunisia, suo Paese d’origine.

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Durante la perquisizione, nel bagagliaio dell’auto di proprietà dell’indagato, erano stati trovati gli indumenti che secondo gli inquirenti indossava durante l’aggressione.

Il quadro investigativo è cambiato – scrive Latina Today – per le condizioni gravi in cui versa il 55enne aggredito in piazza della Repubblica.

L’aggressione ad Aprilia

Come anticipato, i fatti risalgono alla mattina del 22 agosto. In piazza della Repubblica – scrive Latina News – tra il 55enne e l’indagato era scoppiata una violenta discussione.

A un certo punto il 47enne avrebbe lanciato contro la vittima tre sampietrini, uno dei quali avrebbe colpito il 55enne. Successivamente, l’aggressore si sarebbe dato alla macchia ma non prima di aver tentato di occultare gli oggetti lanciati contro l’uomo, poi rinvenuti a poca distanza dal luogo interessato.

Le indagini

Dopo l’aggressione il 55enne è stato elitrasportato presso l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma. Gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità dell’assalitore e a ricostruire la dinamica dell’evento grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nell’area intorno a piazza della Repubblica.

Il 47enne si trova ora in carcere presso l’istituto penitenziario di Civitavecchia. Il gip ha già convalidato l’arresto.