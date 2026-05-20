Tentato omicidio e rapina a Venezia, esplode la lotta tra fazioni magrebine per traffici illeciti: 5 arresti
Cinque persone arrestate a Venezia per tentato omicidio, rapina e furto aggravato: scontro tra fazioni magrebine per traffici illeciti.
Eseguiti 5 arresti in provincia di Venezia, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica lagunare. I provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di persone gravemente indiziate di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato, in un contesto di violente contrapposizioni tra fazioni magrebine per il controllo dei traffici illeciti.
Operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione, dalle prime ore di oggi, a 2 distinte misure cautelari che prevedono la custodia in carcere per 5 persone. L’azione è stata il risultato di un’indagine avviata dopo una serie di episodi di violenza che hanno colpito il centro storico di Venezia nelle ultime settimane.
Le indagini e il contesto criminale
Le attività investigative sono state avviate in risposta a una recrudescenza di aggressioni, spesso caratterizzate dall’uso di armi da taglio e da punta. Gli episodi sono stati ricondotti a scontri tra diverse fazioni di origine magrebina, prevalentemente a base familiare, impegnate nella gestione di traffici illeciti di varia natura. Il coordinamento tra gli organismi investigativi dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato ha permesso di ricostruire il contesto criminale e di raccogliere gravi elementi indiziari a carico degli indagati.
Gli episodi contestati
In particolare, le indagini hanno portato all’individuazione di alcuni soggetti appartenenti e vicini a una famiglia di origine tunisina. Questi sono stati indagati per il tentato omicidio di un altro cittadino tunisino, avvenuto la sera del 22 aprile scorso nell’area di Campo San Barnaba. Parallelamente, l’Arma dei Carabinieri ha raccolto elementi indiziari nei confronti di altri membri della stessa famiglia, accusati di lesioni aggravate, rapina e furto aggravato ai danni di un cittadino di origine giordana, in episodi verificatisi nei giorni 13, 18 e 20 aprile nel Sestiere Cannaregio.
Perquisizioni e misure cautelari
Nell’ambito della stessa operazione, sono stati eseguiti 5 decreti di perquisizione, sia personale che domiciliare, nei confronti degli indagati. Questi provvedimenti sono stati disposti dalla Procura della Repubblica di Venezia per approfondire ulteriormente le responsabilità e raccogliere ulteriori prove a carico dei soggetti coinvolti.
La lotta per il controllo dei traffici illeciti
L’operazione odierna si inserisce in una più ampia strategia di contrasto agli ambienti criminali di origine magrebina, che da tempo si contendono la leadership nella gestione dei traffici illeciti nel territorio veneziano. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra i vari organismi investigativi per garantire un’azione efficace e coordinata contro queste forme di criminalità organizzata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.