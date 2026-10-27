Tentato rapimento a Marano di Napoli fuori da scuola, bimbo afferrato da un uomo: decisive le urla della madre

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A Marano, in provincia di Napoli, un uomo di 45 anni avrebbe tentato di rapire un bambino di 5 anni dopo che era stato lasciato davanti a casa dal bus che lo riportava a casa da scuola. La madre si è accorta di quanto stava succedendo e, urlando dalla finestra di casa, ha spaventato l’uomo che si è dato alla fuga. Le forze dell’ordine hanno rintracciato il sospettato grazie alle informazioni della madre.

Il tentato rapimento di un bambino a Marano

Attorno alle 12:30 del 26 ottobre a Marano, in provincia di Napoli, un uomo ha tentato di rapire un bambino di 5 anni prendendolo per un braccio.

Il bambino stava tornando a casa da scuola ed era appena sceso dal bus. Si trovava quindi di fronte alla sua abitazione quando è stato aggredito dal suo rapitore.

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“Vieni con me, ti vuole un signore” avrebbe detto l’uomo, prima che la madre del bambino si accorgesse di quello che stava succedendo.

Le urla della madre e la fuga del rapitore

Accortasi di quello che stava succedendo, la madre avrebbe iniziato a urlare dalla finestra della propria abitazione e sarebbe poi corsa giù per le scale per raggiungere suo figlio.

Le urla della donna, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, avrebbero spaventato il rapitore a sufficienza per convincerlo a fuggire.

Quando la madre è arrivata dal figlio, l’uomo era fuggito. Il bambino era incolume ma spaventato da quanto accaduto ed è stato affidato alle cure dei familiari.

Le indagini e la denuncia

Dopo aver messo al sicuro proprio figlio, la madre ha chiamato il 112 per denunciare quello che era accaduto.

Le forze dell’ordine hanno quindi raccolto la testimonianza della donna, che ha descritto con precisione l’aspetto dell’uomo che aveva tentato di rapire suo figlio.

Gli agenti sono riusciti, utilizzando queste informazioni, a individuare un uomo che è ora sospettato ed è stato denunciato per il tentato rapimento. Si tratta di un 45enne già noto per altri episodi alle autorità.