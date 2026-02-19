Tentato rapimento al supermercato di Caivano, madre del bambino sotto shock: lui abbraccia il carabiniere

Dopo il tentato rapimento di un bambino in un supermercato di Caivano, vicino Napoli, parla il cassiere che ha messo in fuga l’aggressore, un uomo di 45 anni di nazionalità ghanese, palesemente ubriaco e con diversi precedenti alle spalle per reati minori: "Ho sentito delle urla e mi sono precipitato". I carabinieri sono intervenuti a stretto giro e hanno arrestato l’uomo. Mentre la madre era sotto shock, il bambino ha abbracciato i carabinieri.

Tentato rapimento a Caivano

Caivano, martedì 17 febbraio, ore 19:00: un pomeriggio di spesa si è trasformato in uno scenario di terrore per due mamme e i loro figli di 5 e 8 anni. Il supermercato di Caivano, città di circa 36.000 abitanti a pochi chilometri a nord di Napoli, era affollato e uno dei bambini giocava correndo davanti alle porte scorrevoli.

A un certo punto si sono avvicinati tre uomini: uno fra loro era ubriaco e si è rivolto a una mamma: "Questo non è tuo figlio, dammelo", ha detto cercando di rapire il bambino più piccolo.

In un primo momento la donna non ha capito cosa stesse succedendo, ma l’amica si è frapposta tra l’aggressore e il bambino.

L’intervento di un collaboratore

Il piccolo è riuscito a rientrare nel supermercato, cercando rifugio tra le corsie e le casse. L’uomo lo ha inseguito e ha tentato nuovamente di portarlo via, ma una cassiera e diversi clienti hanno reagito. In quel momento è intervenuto Salvatore, impiegato del supermercato, che ha fisicamente allontanato l’aggressore, mettendo al sicuro il bambino e la madre.

Le telecamere di Mattino Cinque hanno raggiunto il supermercato per raccogliere testimonianze: "Ho sentito delle urla all’interno – ha detto Salvatore – e mi sono precipitato davanti alle casse scaraventandolo fuori e mettendo il bambino e la signora al sicuro".

Sul momento, Salvatore non ha pensato che l’uomo potesse essere armato: le urla lo hanno messo in allarme e ha agito istintivamente pensando unicamente al bene altrui.

La chiamata ai carabinieri

L’uomo non è scappato, ma si è messo a bivaccare nel parcheggio del supermercato. Dopo cinque minuti sono arrivati i carabinieri, chiamati da un’altra impiegata, Marianna, ed hanno proceduto all’arresto: "Ho detto al telefono che era una cosa grave, che stavano cercando di prendere un bambino: i carabinieri sono stati tempestivi", ha raccontato.

La mamma sotto shock e l’abbraccio al carabiniere

La madre del bambino è rimasta sotto shock. Il bambino, visibilmente spaventato, ha trovato conforto nell’abbracciare uno dei carabinieri intervenuti.

I fatti di Caivano arrivano a pochi giorni da quelli di Bergamo, dove davanti a un supermercato un uomo di nazionalità rumena ha cercato di rapire una bambina di un anno e mezzo, rompendole una gamba nel tentativo di portarla via.