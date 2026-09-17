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È stato eseguito un fermo per tentato sequestro di persona aggravato a seguito di un grave episodio avvenuto nei giorni scorsi a Roma, dove un uomo di 47 anni di origine nigeriana è stato intercettato e bloccato dalla Polizia di Stato. Il presunto responsabile avrebbe cercato di allontanare con la forza un bambino, ma il suo tentativo è stato sventato grazie alla prontezza della zia del piccolo.

La dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella zona di Tor Sapienza, a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto autore del reato avrebbe agito mentre il bambino passeggiava in compagnia della zia. Solo la rapidità di quest’ultima ha impedito che il tentativo di sequestro venisse portato a termine.

L’allarme è stato lanciato dal padre del bambino, che si trovava in zona Tor Sapienza, a breve distanza dal luogo dove, quattro giorni prima, si erano verificati i fatti. L’uomo ha riconosciuto una persona che corrispondeva alle descrizioni fornitegli dalla sorella, la zia del piccolo, la quale aveva subito raccontato l’accaduto alla famiglia dopo aver messo in salvo il nipote.

L’intervento della Polizia

Ricevuta la segnalazione, gli agenti del V Distretto di P.S. Prenestino si sono immediatamente attivati. Notando la telefonata, il sospettato ha cercato di allontanarsi a bordo di un autobus in transito. Tuttavia, la fuga è durata poco: grazie alle indicazioni fornite in tempo reale dal padre del bambino, la Polizia ha intercettato il mezzo poco più avanti, individuando tra i passeggeri una persona le cui sembianze coincidevano con quelle descritte alla Sala Operativa.

Un elemento chiave nelle indagini è stata la reazione dell’uomo quando gli è stata mostrata la fotografia del bambino. Questo dettaglio, insieme al riconoscimento fotografico effettuato dalla zia, ha permesso agli investigatori di consolidare il quadro indiziario a carico del quarantasettenne.

Il fermo e la situazione giudiziaria

L’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato sottoposto a fermo e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria per il reato di tentato sequestro di persona aggravato.

Il contesto: la zona di Tor Sapienza

La vicenda ha avuto luogo nella zona di Tor Sapienza, quartiere della periferia est di Roma, già teatro in passato di episodi di cronaca che hanno destato preoccupazione tra i residenti. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e la collaborazione dei cittadini hanno permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare il presunto responsabile alla giustizia.

IPA