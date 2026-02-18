Tentato rapimento di una bambina a Bergamo, la difesa dell'uomo arrestato: "Non sapevo se fosse un peluche"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Non sapevo se fosse una bambina o un peluche”. Questa la difesa dell’uomo di 47 anni che sabato 14 febbraio, a Bergamo, aveva tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo. Successivamente, nel corso dell’interrogatorio avvenuto il 18 febbraio, Emil Mortu, questo il nome dell’indagato, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Parole “sfrontate” che avrebbero spinto il gip a convalidare l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Tentato rapimento di una bambina a Bergamo, le parole dell’uomo arrestato

Come riportato dal Corriere della Sera, Emil Mortu, l’uomo ucraino arrestato per il tentato rapimento di una bambina a Bergamo, ha rivelato, durante l’interrogatorio, di non aver capito se fosse una bambina o un peluche.

Il confronto è durato solo pochi minuti perché l’uomo ha chiesto di interrompere le domande.

ANSA

Presumibilmente, per cercare di fare chiarezza su una possibile premeditazione del gesto, si è cercato di comprendere se l’uomo conoscesse la bambina e i suoi genitori.

L’indagato avrebbe specificato di non aver mai visto prima alcun membro della famiglia.

La decisione del giudice

Al termine dell’interrogatorio, è stato convalido l’arresto di Emil Mortu per tentato sequestro di persona, lesioni aggravate da futili motivi, dalla minorata difesa e dalla minore età della parte offesa.

Come riporta il Corriere della Sera, la decisione del giudice è arrivata a fronte della gravità dei fatti, dell’atteggiamento particolarmente aggressivo e della sfrontatezza mostrata anche durante l’interrogatorio.

L’avvocato Erica Pasinetti, legale dell’uomo ucraino che ha tentato di rapire la bambina il 14 febbraio a Bergamo, dovrebbe chiedere un incidente probatorio.

L’obiettivo sarebbe quello di stabilire se il suo assistito fosse in grado di intendere e di volere.

Durante l’interrogatorio, erano presenti un interprete e il suo legale.

Le indagini sul 46enne

Proseguono, inoltre, le indagini per ricostruire la storia di Emil Mortu.

L’uomo era arrivato a Bergamo da poco e non risulterebbero precedenti penali in Italia.

Ancora da stabilire, se Emil Mortu avesse un lavoro e se avesse precedenti nel suo Paese.

Le similitudini con il tentato rapimento di Caivano

Nella giornata del 17 febbraio, c’è stato un altro tentativo di rapimento di un minore, sempre all’interno di un supermercato, da parte di un immigrato.

Il fatto è avvenuto a Caivano, in provincia di Napoli.

Un 45enne di nazionalità ghanese, con diversi precedenti, si è avvicinato ad un bambino di 5 anni che era all’interno del market insieme alla mamma, ad un’altra donna e ad un altro bambino di 8 anni.

L’uomo, visibilmente ubriaco e in compagnia di altre due persone, avrebbe tentato di rapire il bimbo di 5 anni.

“Questo non è tuo figlio, dammelo!”, le parole del 45enne arrestato dai Carabinieri.