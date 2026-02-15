Tentato rapimento di una bambina al supermercato a Bergamo, i genitori pensavano "volesse ucciderla"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

I genitori della bambina che un uomo a tentato di rapire in un supermercato a Bergamo sono ancora molto scossi. I due hanno raccontato di aver avuto molta paura e di aver temuto che il 47enne volesse farle del male. La coppia ha detto che sono stati attimi concitati. L’aggressore, un 47enne di origine romena senza fissa dimora, è stato bloccato e arrestato dalla polizia intervenuta sul posto.

Il racconto dei genitori della bimba

“Sono stati attimi concitati, siamo profondamente scossi“, hanno detto i genitori della bambina che un 47enne ha tentato di rapire al supermercato.

La coppia, sui quarant’anni, vive a Bergamo, e alla polizia che è intervenuta per arrestare l’uomo ha chiesto riservatezza per tutelare la bambina.

“Non ci siamo subito resi conto della gravità della situazione. Più che a un rapimento, abbiamo temuto volesse farle del male lanciandola o facendola cadere”, hanno aggiunto.

Sia la madre che i padre della bambina hanno ringraziato “le persone che sono intervenute per aiutarci“.

Il tentato rapimento e il ferimento della bimba

Il 14 febbraio, in un supermercato a Bergamo, l’aggressore ha tentato di strappare dalle braccia della madre una bambina di un anno e mezzo, provocandole la frattura di un femore.

Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe afferrato la piccola all’improvviso, scatenando momenti di caos tra i clienti presenti.

La bambina è ora affidata alle cure dei medici, mentre proseguono gli accertamenti sull’uomo arrestato con l’accusa di sequestro di persona aggravato, perché ai danni di una minore di 14 anni, e di lesioni aggravate.

L’interrogatorio del 47enne arrestato

Il 16 febbraio il 47enne di origine romena sarà sentito dal gip per la convalida dell’arresto.

Come si vede dalle immagini, diramate dalla polizia di Stato, l’uomo ha incrociato la mamma e la bambina per caso, mentre entrava nel punto vendita e loro uscivano, presente anche il padre della piccola, che è subito intervenuto.

Avrebbe avuto una specie di raptus, apparentemente senza motivo, nel quale la bimba ha riportato la frattura del femore.

L’uomo si trovava a Bergamo da qualche tempo, ma non era mai stato controllato dalle forze dell’ordine.