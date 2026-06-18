Tentato suicidio della mamma di Andrea Sempio, ira di Roberta Bruzzone: "Anguillara non ha insegnato niente"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Roberta Bruzzone si scaglia contro gli haters dopo il tentato suicidio di Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio. La nota criminologa si è sfogata in Tv commentando il gesto della mamma dell’indagato sull’omicidio di Garlasco, finita in terapia intensiva dopo un’overdose di farmaci. La psicologa ha lanciato un appello ricordando il precedente di Anguillara dei genitori di Claudio Carlomagno.

Il tentato suicidio della mamma di Andrea Sempio

Daniela Ferrari è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Vigevano, dopo essere sottoposta a una lavanda gastrica. La donna non è in pericolo di vita, ma rimarrà in osservazione per alcuni giorni per tutti gli accertamenti fisici e psicologici.

In una precedente intervista, il marito Giuseppe Sempio aveva raccontato come la moglie avesse iniziato ad assumere tranquillanti e ad aver bisogno di sostegno psicologico sin dalla prima indagine sul figlio, a fine 2016.

ANSA

L’appello degli avvocati

I rappresentati legali di Andrea Sempio, per bocca dell’avvocato Liborio Cataliotti, sono stati autorizzati a confermare che la massiccia assunzione di farmaci da parte di Daniela Ferrari fosse effettivamente un tentativo di suicidio.

Con una nota gli avvocati hanno dunque chiesto a chi frequenta i social network che “il clima si rassereni, soprattutto laddove si parli di persone solo indirettamente coinvolte nelle indagini”. Secondo quanto riferito, infatti, l’ondata di odio nei confronti della famiglia sarebbe proseguita anche dopo la notizia dell’overdose della madre di Andrea Sempio.

Lo sfogo di Roberta Bruzzone

L’appello degli avvocati di Sempio è stato letto da Alberto Matano durante l’ultima puntata de La Vita in diretta, in cui il tema dell’odio sui social subito da Daniela Ferrari è stato affrontato con Roberta Bruzzone.

“Questa signora tenta il suicidio non perché abbia dubbi sul figlio, diciamolo apertamente” ha tenuto a precisare la criminologa.

“Tenta il suicidio perché viene macellata, e uso un termine brutale in maniera mirata, tutti i santi giorni da un anno e mezzo senza alcuna pietà e senza alcuna soluzione di continuità, cioè in maniera continua dal peggio del peggio del peggio della feccia del web” ha aggiunto.

“Ora dico a questi signori che hanno contribuito ciascuno per lacerando un pezzo dell’anima e della mente di questa donna, di smetterla, di mettere quelle belle manine non su una tastiera, ma da qualche altra parte, magari per gestire dei pruriti che evidentemente hanno ben altre fonti, perché veramente non se ne può più” è stato lo sfogo di Bruzzone.

“Questa è una vicenda giudiziaria che ha travalicato, come nessun’altra prima, i confini dell’accettabile, ma anche i confini della dignità umana, ed è qualcosa su cui mi auguro che il legislatore metta finalmente un punto, perché così non si può andare avanti – ha detto ancora – Tu immaginati da adesso in avanti qualunque vicenda giudiziaria così alla mercé del peggio del peggio che c’è in circolazione. Gente che nella migliore delle ipotesi ha dei disturbi mentali gravissimi”.

La psicologa ha ricordato in proposito due recenti “vittime della gogna social”, i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso per l’omicidio della moglie Federica Torzullo, che si sono tolti la vita nel gennaio 2026 ad Anguillara, perché sopraffatti dalle accuse ricevute sui social.