Tentavano di vendere smartphone contraffatti a Vicenza, i carabinieri scoprono un arsenale nell'auto
Due uomini denunciati dopo il controllo di un’auto: sequestrati uno smartphone contraffatto e attrezzi da scasso a Vicenza.
I Carabinieri di Vicenza hanno denunciato due uomini per tentata truffa a seguito di un controllo eseguito lo scorso 21 ottobre in viale della Pace. La coppia è stata intercettata a bordo di un’auto sospetta: all’interno del veicolo i militari hanno recuperato uno smartphone contraffatto e diverso materiale da scasso.
Il controllo in viale della Pace a Vicenza
Intorno alle 11 una pattuglia della Stazione di Vicenza, impegnata in un servizio di perlustrazione e monitoraggio delle aree urbane, ha controllato un veicolo.
All’interno i militari hanno trovato un telefono contraffatto di una marca ben nota, che i due uomini avrebbero usato poco prima per tentare di venderlo a un passante ignaro.
Nell’auto nascondevano attrezzi da scasso
La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di diversi attrezzi atti allo scasso, che, secondo quanto riferito, sarebbero stati verosimilmente destinati alla commissione di reati contro il patrimonio.
Il telefono e gli altri materiali illeciti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
Due denunciati
Gli approfondimenti investigativi hanno raccolto elementi probatori che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di due soggetti, rispettivamente di 28 anni e 20 anni.
Entrambi risultano senza fissa dimora e già gravati da precedenti di polizia. L’intervento, condotto d’iniziativa dai militari, ha consentito di interrompere il tentativo di truffa e ha fatto emergere la disponibilità degli attrezzi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.