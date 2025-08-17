Teramo, 15enne colpito da un fulmine mentre passeggiava col padre: è gravissimo, era pieno di ustioni

Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine a Teramo mentre passeggiava, nel pomeriggio, insieme a suo padre. I due si trovavano in località Coppo a Crognaleto. Il 15enne è stato trasportato in elisoccorso in un vicino ospedale, si trova in rianimazione e le sue condizioni sono gravissime: aveva molte ustioni.

15enne colpito da un fulmine a Teramo: è gravissimo

Ore di apprensione per un ragazzo di 15 anni che è stato colpito da un fulmine che lo ha portato a perdere i sensi e ha ricoperto il suo corpo di ustioni.

Il 15enne si trovava in strada con il padre, impegnato in una passeggiata, quando un forte temporale che si è abbattuto sul Teramano lo ha colpito. Le sue condizioni sono gravi.

Il luogo dove sono avvenuti i fatti

La ricostruzione

Si trovava all’aperto e passeggiava per Coppo a Crognaleto (Teramo) il ragazzo che è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio di domenica 17 agosto. È stato il genitore che era in sua compagnia ad allertare subito il 118.

I due si sono trovati improvvisamente sotto a un violento temporale che ha interessato molte delle aree interne dell’Abruzzo. Stando alle prime ricostruzioni l’improvvisa pioggia battente e i lampi li hanno colto di sorpresa e un fulmine l’ha raggiunto non lontano dalla zona di Monte di Mezzo, nei pressi del Lago di Campotosto.

Erano in tanti in zona e diverse persone hanno assistito alla scena e allertato i soccorsi.

Come sta il ragazzo

I primi che sono giusti per prestare aiuto al giovane lo hanno trovato privo di sensi e pieno di ustioni. Il 15enne è stato prima stabilizzato sul posto e poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, in Abruzzo, con l’elicottero. Sul posto erano giunte anche le forze dell’ordine.

Le operazioni di soccorso, condotte dal tecnico del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo a bordo dell’elisoccorso dell’Aquila, sono state rese particolarmente difficili dalle avverse condizioni atmosferiche e da una violenta grandinata.

Dopo essere stato colpito da un fulmine, il ragazzo 15enne versa in condizioni gravissime, si trova in rianimazione e la prognosi resta riservata.