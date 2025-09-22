Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un giovane tunisino per porto ingiustificato di armi e resistenza a pubblico ufficiale durante i controlli straordinari della Polizia di Stato a Teramo. L’operazione, avvenuta nella notte tra le vie centrali della città, è stata disposta per contrastare l’aumento dei furti in abitazione e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Controlli rafforzati: identificati 351 persone e 97 veicoli

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi giorni il Questore di Teramo, Dott. Carmine Soriente, ha disposto un’intensificazione delle attività di controllo su tutto il territorio comunale. Gli agenti hanno identificato 351 persone e controllato 97 veicoli, con l’obiettivo di prevenire e reprimere episodi di criminalità diffusa, in particolare dopo alcune segnalazioni di furti in abitazione che hanno destato preoccupazione tra i residenti.

La notte movimentata in Via Melchiorre Delfico

Nel corso di questi controlli, la Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura si è imbattuta in un episodio che ha richiesto un intervento deciso. Durante la notte, mentre transitavano in Via Melchiorre Delfico, all’incrocio con Piazza Garibaldi, gli agenti hanno notato un giovane che, alla vista della pattuglia, ha cambiato repentinamente direzione, tentando di confondersi tra un gruppo di persone. Il comportamento sospetto ha spinto i poliziotti a fermarsi per un controllo.

Una volta fermata l’auto di servizio, gli agenti hanno invitato il giovane ad avvicinarsi. Nel frattempo, sotto lo sguardo attento degli operatori, il ragazzo ha lanciato rapidamente un oggetto sotto una vettura parcheggiata nelle vicinanze. Gli agenti hanno recuperato l’oggetto, che si è rivelato essere un coltello con manico marrone, lungo 21 centimetri e con una lama di 9,5 centimetri. Il coltello è stato immediatamente sequestrato.

Resistenza e aggressione durante il trasporto in Questura

Il giovane, identificato come cittadino tunisino di 28 anni, è stato accompagnato presso la Questura di Teramo per ulteriori accertamenti. Inizialmente collaborativo, durante il tragitto verso gli uffici di polizia ha iniziato a dimenarsi violentemente all’interno della cellula di sicurezza dell’auto di servizio, colpendo ripetutamente la paratia divisoria con la testa. Gli agenti sono stati costretti a fermare il veicolo per evitare che il ragazzo si procurasse ulteriori danni.

Una volta fermata l’auto, la situazione è degenerata: il giovane ha reagito con maggiore violenza, uscendo dalla vettura, afferrando per il bavero uno degli agenti e strattonandolo più volte, tentando anche di colpirlo con alcuni pugni. Solo grazie all’intervento congiunto degli operatori è stato possibile bloccare il giovane e ammanettarlo secondo le procedure di sicurezza previste.

Giunti in Questura, il cittadino tunisino ha continuato ad avere un atteggiamento ostile, minacciando e insultando ripetutamente gli agenti presenti.

Denuncia e provvedimenti amministrativi

Al termine delle procedure di identificazione e denuncia, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, gli è stata contestata la ubriachezza molesta, per la quale è stato sanzionato amministrativamente.

Durante gli accertamenti, è emerso che il permesso di soggiorno del cittadino tunisino era scaduto. Per questo motivo, la Questura ha disposto un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Il giovane è stato quindi affidato a personale specializzato e accompagnato presso il C.P.R. di Brindisi, dove resterà in attesa delle procedure di rimpatrio.

Furti in abitazione: individuata e messa in fuga un’auto sospetta

Sempre nella serata di ieri, la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di alcune segnalazioni di furti in abitazione. Gli operatori dell’U.P.G.S.P. hanno individuato un’auto di grossa cilindrata, sospettata di essere coinvolta nei furti segnalati. Alla vista della pattuglia, il veicolo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sono attualmente in corso accertamenti sulla targa dell’auto e sulla possibile identità degli occupanti, al fine di risalire agli autori dei reati.

