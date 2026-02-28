Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini extracomunitari con diversi precedenti penali sono stati accompagnati presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi e Bari. I provvedimenti, disposti dal Questore di Teramo per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, sono stati eseguiti dall’Ufficio Immigrazione della Questura.

Cittadini accompagnati nei CPR, il motivo

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Teramo ha portato a termine due accompagnamenti presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi – Restinco e Bari – Palese. I destinatari del provvedimento sono due cittadini extracomunitari risultati irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali.

I profili dei soggetti coinvolti

Nel dettaglio, uno dei soggetti è un cittadino marocchino di 34 anni già condannato per atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni personali.

L’altro è un cittadino peruviano di 37 anni, condannato per furto, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Entrambi sono stati individuati come soggetti pericolosi e destinatari di misure restrittive per la tutela della sicurezza pubblica.

Le fasi del trasferimento e gli episodi critici

Durante il trasferimento verso il CPR il cittadino marocchino ha manifestato comportamenti violenti e autolesionistici.

Ha tentato la fuga e, nel corso dell’azione, ha danneggiato il veicolo di servizio utilizzato dagli agenti. L’episodio ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine per evitare conseguenze più gravi e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

I provvedimenti di accompagnamento sono stati disposti dal Questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, per motivi legati all’ordine e alla sicurezza pubblica.

