Teramo, arrestato per atti persecutori, lesioni e resistenza viene accompagnato in un CPR e tenta la fuga
Due cittadini stranieri con precedenti penali sono stati accompagnati ai CPR di Brindisi e Bari dalla Questura di Teramo per motivi di sicurezza.
Due cittadini extracomunitari con diversi precedenti penali sono stati accompagnati presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi e Bari. I provvedimenti, disposti dal Questore di Teramo per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, sono stati eseguiti dall’Ufficio Immigrazione della Questura.
Cittadini accompagnati nei CPR, il motivo
L’Ufficio Immigrazione della Questura di Teramo ha portato a termine due accompagnamenti presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi – Restinco e Bari – Palese. I destinatari del provvedimento sono due cittadini extracomunitari risultati irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali.
I profili dei soggetti coinvolti
Nel dettaglio, uno dei soggetti è un cittadino marocchino di 34 anni già condannato per atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale, rapina e lesioni personali.
L’altro è un cittadino peruviano di 37 anni, condannato per furto, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Entrambi sono stati individuati come soggetti pericolosi e destinatari di misure restrittive per la tutela della sicurezza pubblica.
Le fasi del trasferimento e gli episodi critici
Durante il trasferimento verso il CPR il cittadino marocchino ha manifestato comportamenti violenti e autolesionistici.
Ha tentato la fuga e, nel corso dell’azione, ha danneggiato il veicolo di servizio utilizzato dagli agenti. L’episodio ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine per evitare conseguenze più gravi e garantire la sicurezza di tutti i presenti.
I provvedimenti di accompagnamento sono stati disposti dal Questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, per motivi legati all’ordine e alla sicurezza pubblica.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.