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È stato arrestato il presunto complice e basista della tentata rapina all’Ufficio Postale di Villa Tordinia, in provincia di Teramo, al termine di una complessa attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato. L’uomo, residente nella zona, è stato raggiunto da un’ordinanza di arresti domiciliari dopo che le indagini hanno ricostruito il suo ruolo nell’organizzazione e nell’esecuzione del colpo avvenuto il 12 luglio 2025.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 12 luglio 2025, quando un uomo armato di pistola, proveniente da fuori regione, ha fatto irruzione nell’Ufficio Postale di Villa Tordinia. Approfittando dell’orario di apertura, il malvivente ha aggredito una dipendente, tentando di portare a termine una rapina. Tuttavia, la reazione della donna, che ha urlato e opposto resistenza, ha costretto il rapinatore alla fuga senza bottino.

Durante la precipitosa fuga, il rapinatore ha abbandonato una pistola semiautomatica – poi risultata essere una replica – insieme a fascette in plastica e nastro da pacchi, strumenti presumibilmente destinati a immobilizzare le vittime. Il giorno successivo, grazie all’attività della Squadra Mobile, l’uomo è stato rintracciato nel Comune di Crognaleto, Frazione Aprati, mentre si trovava a bordo di un’auto guidata dal suo complice, il basista ora arrestato.

Perquisizioni e prove raccolte

La perquisizione effettuata dagli agenti ha permesso di recuperare ulteriori elementi utili alle indagini: nastro adesivo, fascette in plastica, la scatola e lo scontrino di acquisto della replica della pistola, oltre ai vestiti indossati durante la tentata rapina. In particolare, una felpa utilizzata durante il colpo è stata ritrovata sotto un ponte in Località Villa Ripa, dove era stata gettata nel tentativo di disfarsene.

Le indagini hanno permesso di chiarire il ruolo del basista, residente in provincia di Teramo. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe ospitato il rapinatore latitante nella propria abitazione, lo avrebbe accompagnato in auto il giorno del colpo, svolgendo la funzione di palo, e avrebbe contribuito sia alla preparazione della rapina sia all’organizzazione della fuga. L’altro soggetto coinvolto risultava latitante, già destinatario di due ordinanze emesse dal G.I.P. di altro capoluogo per rapina e sequestro di persona, e sottoposto alla misura di Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno.

L’arresto e le misure cautelari

Le prove raccolte dalla Squadra Mobile di Teramo – tra cui l’analisi delle immagini di videosorveglianza, dei tabulati telefonici, dei dati dei dispositivi elettronici e dei tracciati GPS – hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare le responsabilità del basista. Sulla base di questi elementi, il giudice ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari. L’arresto è stato eseguito nella giornata di lunedì 1 giugno, quando i poliziotti hanno raggiunto l’uomo presso la sua abitazione, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Resta ora da chiarire l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti e la posizione definitiva degli arrestati, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Teramo.

IPA