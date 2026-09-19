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È stato emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo di 58 anni residente a Teramo per violenza domestica e stalking ai danni della moglie. Il Questore ha agito per tutelare la donna, vittima di comportamenti persecutori e minacce, soprattutto dopo la richiesta di separazione.

Il provvedimento del Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Teramo, Pasquale Sorgonà, ha adottato un provvedimento di ammonimento ex art. 3 L119/2013 nei confronti di un cittadino italiano di 58 anni. La misura è stata presa a seguito di una serie di episodi di violenza di genere e comportamenti persecutori messi in atto dall’uomo contro la moglie, una donna di 38 anni, anch’essa italiana e residente nella stessa città.

La vicenda ha avuto origine già dall’estate scorsa, quando la donna ha iniziato a essere pedinata dal marito. L’uomo, infatti, la seguiva costantemente, la minacciava e le rivolgeva gravi offese. In un’occasione, aveva persino nascosto un dispositivo Gps dietro la targa dell’auto in uso alla moglie, con l’intento di controllarne ogni spostamento.

Controllo e intimidazioni nella vita quotidiana

Oltre al pedinamento, l’uomo si era spinto a controllare il contenuto del telefono cellulare della moglie. Queste intrusioni nella privacy erano spesso seguite da accese e violente discussioni. La situazione è ulteriormente degenerata quando la donna ha manifestato la volontà di separarsi: l’uomo ha reagito con nuove minacce, urlando anche in presenza del figlio minore.

La persecuzione non si è limitata all’ambito familiare. L’uomo ha seguito la moglie anche sul luogo di lavoro, osservandola insistentemente, passando ripetutamente davanti all’edificio e offendendola pubblicamente. Ha inoltre tentato di riavvicinarsi in vari modi, tra cui l’affissione di due cartelli rivolti alla donna su un muro di fronte al suo posto di lavoro.

La decisione delle autorità

Esaminati tutti gli episodi e valutata la gravità dei fatti, il Questore di Teramo ha deciso di intervenire con un ammonimento formale. L’uomo è stato intimato a cessare immediatamente ogni comportamento persecutorio nei confronti della moglie.

Cos’è l’ammonimento e quali sono le sue conseguenze

L’ammonimento rappresenta una misura di prevenzione che può essere adottata dal Questore nei casi di violenza domestica, stalking e anche di revenge porn. Chi viene ammonito è invitato a partecipare a un percorso di recupero presso centri specializzati. Inoltre, la misura comporta l’immediato ritiro di eventuali armi o licenze detenute dalla persona destinataria del provvedimento.

IPA