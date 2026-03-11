Teramo, gruppo di estrema destra organizzava raid punitivi a sfondo razziale contro immigrati e rom: 4 arresti
Arrestati ultras del Roseto basket per piani di attacchi razzisti contro immigrati e centro accoglienza.
Sgominato dai carabinieri un gruppo di estrema destra che pianificava pestaggi a sfondo razziale contro immigrati e rom e attacchi al centro di accoglienza locale (Cas) di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. L’organizzazione è stata scoperta indagando sugli assalti, con mazze e pietre, contro tre gazzelle dell’Arma compiuti da ultras a volto coperto l’8 ottobre 2025, dopo la partita di basket Roseto-Pesaro. Sono 4 le ordinanze di custodia cautelare – una in carcere, le altre ai domiciliari – eseguite nei confronti di un gruppo di ultras del Roseto basket cui vengono contestati i reati di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, lesioni personali, danneggiamento, porto abusivo di armi e violazione del Daspo. Nei confronti di altre 4 persone è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, in totale sono 17 gli indagati nell’inchiesta che ha scoperchiato “un vaso di Pandora” sulle attività extrasportive.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.