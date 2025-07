Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due gestori di strutture alberghiere sono stati denunciati per omessa comunicazione degli alloggiati in provincia di Teramo, a seguito di controlli mirati disposti dal Questore. L’operazione, condotta nei giorni scorsi, è stata finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e a verificare il rispetto delle normative vigenti nelle strutture ricettive della zona.

Controlli mirati nelle strutture ricettive della provincia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura della provincia di Teramo ha recentemente intensificato le verifiche presso le strutture ricettive locali. L’obiettivo principale è stato quello di accertare che i gestori rispettassero l’obbligo di comunicare tempestivamente le generalità delle persone alloggiate, come previsto dall’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), utilizzando la piattaforma digitale “alloggiati-web”.

La normativa e le sue finalità

La normativa in questione è stata introdotta per consentire alle autorità di pubblica sicurezza di monitorare costantemente chi soggiorna nelle strutture ricettive. Questo sistema permette di prevenire che individui con precedenti penali, persone sospette o soggetti ricercati possano trovare rifugio in alberghi o altre strutture, eludendo così i controlli delle forze dell’ordine. Il rispetto di tali disposizioni rappresenta un elemento chiave per la tutela della sicurezza collettiva.

Le irregolarità riscontrate e le sanzioni

Nel corso dei controlli, gli agenti della Squadra Informativa della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Teramo hanno individuato due gestori di strutture alberghiere operanti sulla costa teramana che non avevano effettuato la comunicazione degli alloggiati come previsto dalla legge. Per questa ragione, i responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per omessa comunicazione degli alloggiati, un reato che comporta conseguenze sia penali che amministrative.

Oltre alla denuncia, nei confronti dei due gestori sono state elevate sanzioni amministrative per irregolarità relative alla somministrazione di alimenti e bevande. L’importo complessivo delle multe ammonta a circa 6.000 euro, una cifra significativa che testimonia la severità con cui vengono sanzionate le violazioni in questo settore.

Segnalazione alla Polizia Locale e obbligo del Codice Identificativo Nazionale

Gli stessi gestori sono stati inoltre segnalati alla Polizia Locale competente per territorio. Questa segnalazione è finalizzata all’adozione di ulteriori provvedimenti sanzionatori, in particolare per la mancata richiesta del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Il CIN è stato introdotto dal Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 193, e rappresenta un ulteriore strumento di controllo sulle strutture turistico-ricettive.

La mancata richiesta del CIN costituisce una violazione amministrativa che può comportare ulteriori sanzioni per i gestori inadempienti. L’introduzione di questo codice mira a garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nel settore dell’ospitalità, facilitando il lavoro delle autorità di controllo e contribuendo a contrastare fenomeni di illegalità e evasione fiscale.

In prospettiva, le autorità locali e le forze dell’ordine continueranno a monitorare con attenzione il settore dell’ospitalità, intensificando i controlli e promuovendo campagne di informazione rivolte ai gestori delle strutture ricettive. L’obiettivo è quello di prevenire episodi di illegalità e di garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti i visitatori della provincia di Teramo.

